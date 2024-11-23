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Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 23.11.2024 (обновлено: 11:35 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/nikopol-1985329070.html
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе - РИА Новости, 23.11.2024
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе
Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:34
2024-11-23T11:35
специальная военная операция на украине
энергодар
днепропетровская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши накрыли в Никополе наблюдательный пункт ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, Никополь находится на правом берегу Днепра, оттуда враг постоянно обстреливает город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
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днепропетровская область
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энергодар, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Безопасность
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе

Рогов: российские войска уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Никополе

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши накрыли в Никополе наблюдательный пункт ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, Никополь находится на правом берегу Днепра, оттуда враг постоянно обстреливает город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепропетровская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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