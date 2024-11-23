https://ria.ru/20241123/nikopol-1985329070.html
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе - РИА Новости, 23.11.2024
Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе
Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:34
2024-11-23T11:34
2024-11-23T11:35
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владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши накрыли в Никополе наблюдательный пункт ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, Никополь находится на правом берегу Днепра, оттуда враг постоянно обстреливает город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе
Рогов: российские войска уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Никополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши накрыли в Никополе наблюдательный пункт ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, Никополь находится на правом берегу Днепра, оттуда враг постоянно обстреливает город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.