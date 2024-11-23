https://ria.ru/20241123/nikopol-1985329070.html

Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе

Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе - РИА Новости, 23.11.2024

Рогов сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Никополе

Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:34

2024-11-23T11:34

2024-11-23T11:35

специальная военная операция на украине

энергодар

днепропетровская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ ведут обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши накрыли в Никополе наблюдательный пункт ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, Никополь находится на правом берегу Днепра, оттуда враг постоянно обстреливает город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.

https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html

энергодар

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

энергодар, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, безопасность