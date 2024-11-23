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Суд в США отказался наказывать Маска по запросу американского регулятора

Суд в США отказался наказывать Маска по запросу американского регулятора - РИА Новости, 23.11.2024

Суд в США отказался наказывать Маска по запросу американского регулятора

Суд в Сан-Франциско отказался применять меры против миллиардера Илона Маска за неявку в суд на дачу показаний в рамках расследования американского регулятора по РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:42

2024-11-23T07:42

2024-11-23T07:43

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Сан-Франциско отказался применять меры против миллиардера Илона Маска за неявку в суд на дачу показаний в рамках расследования американского регулятора по возможным нарушениям при приобретении соцсети Twitter, теперь переименованной в X, следует из решения суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Поскольку суд ранее установил, что господин Маск нарушил постановление о даче показаний, и поскольку суд не может позволить себе средство правовой защиты, которое господин Маск еще не согласился предоставить, суд отказывает в ходатайстве SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам - ред.)", - заявила в своем постановлении судья. Судья поясняет, что Маск ранее компенсировал SEC почти 3 тысяч долларов издержек, которые регулятор был вынужден понести из-за неявки Маска на слушание 10 сентября. Тогда Маск не смог присутствовать на заседании, так как его компания SpaceX запускала в этот день экспедицию Polaris Dawn, что зависело от изменчивых погодных условий. Маск в результате явился на слушание 3 октября. Регулятор при этом отмечал, что дата запуска экспедиции была известна заранее, поэтому призвал наложить наказание на миллиардера. "Поскольку данные обстоятельства исключают возможность существенного удовлетворения иска, которое мог бы предоставить суд, запрос SEC является спорным", - отмечается в решении суда. Американский регулятор расследует нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием в как минимум 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.

https://ria.ru/20241120/britaniya-1984810993.html

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в мире, сша, илон маск, spacex, twitter