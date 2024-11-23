В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков
В США обвинили китайских хакеров в получении доступа к перепискам 150 политиков
Хакер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Власти США подозревают "китайских хакеров" в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер.
"Безусловно худший взлом в истории страны", - цитирует законодателя телеканал CNN.
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По его словам, ФБР уведомило порядка 150 человек в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше, поскольку указанные лица отправляли сообщения и совершали звонки, к которым мог быть доступ у взломщиков. Как отметил законодатель, телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени.
Целями хакеров стали крупнейшие американские интернет-провайдеры, а жертвами могли стать высокопоставленный представители демократов и республиканцев, говорится в сообщении. В их числе ранее назывались победивший на выборах президента Дональд Трамп и его напарник по предвыборной гонке Джей-Ди Вэнс, близкие Трампа.
Ранее ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность".
В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
Лидер КНР Си Цзиньпин лично заявил президенту США Джо Байдену, что обвинения Штатов бездоказательны. Китай выступает против кибератак и борется с ними, сказал глава КНР на встрече с Байденом в Лиме.