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В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков - РИА Новости, 23.11.2024
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23:18 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/khakery-1985397894.html
В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков
В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков - РИА Новости, 23.11.2024
В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков
Власти США подозревают "китайских хакеров" в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета сената по... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:18
2024-11-23T23:18
в мире
технологии
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
марк уорнер
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Власти США подозревают "китайских хакеров" в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер. "Безусловно худший взлом в истории страны", - цитирует законодателя телеканал CNN. По его словам, ФБР уведомило порядка 150 человек в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше, поскольку указанные лица отправляли сообщения и совершали звонки, к которым мог быть доступ у взломщиков. Как отметил законодатель, телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени. Целями хакеров стали крупнейшие американские интернет-провайдеры, а жертвами могли стать высокопоставленный представители демократов и республиканцев, говорится в сообщении. В их числе ранее назывались победивший на выборах президента Дональд Трамп и его напарник по предвыборной гонке Джей-Ди Вэнс, близкие Трампа. Ранее ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак. Лидер КНР Си Цзиньпин лично заявил президенту США Джо Байдену, что обвинения Штатов бездоказательны. Китай выступает против кибератак и борется с ними, сказал глава КНР на встрече с Байденом в Лиме.
https://ria.ru/20241005/smi-1976476842.html
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сша
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в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, марк уорнер, фбр
В мире, Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Марк Уорнер, ФБР
В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков

В США обвинили китайских хакеров в получении доступа к перепискам 150 политиков

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Власти США подозревают "китайских хакеров" в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер.
"Безусловно худший взлом в истории страны", - цитирует законодателя телеканал CNN.
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СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США
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По его словам, ФБР уведомило порядка 150 человек в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше, поскольку указанные лица отправляли сообщения и совершали звонки, к которым мог быть доступ у взломщиков. Как отметил законодатель, телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени.
Целями хакеров стали крупнейшие американские интернет-провайдеры, а жертвами могли стать высокопоставленный представители демократов и республиканцев, говорится в сообщении. В их числе ранее назывались победивший на выборах президента Дональд Трамп и его напарник по предвыборной гонке Джей-Ди Вэнс, близкие Трампа.
Ранее ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность".
В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
Лидер КНР Си Цзиньпин лично заявил президенту США Джо Байдену, что обвинения Штатов бездоказательны. Китай выступает против кибератак и борется с ними, сказал глава КНР на встрече с Байденом в Лиме.
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В миреТехнологииСШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденМарк УорнерФБР
 
 
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