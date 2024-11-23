https://ria.ru/20241123/gretsiya-1985396068.html
В Греции сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины
В Греции сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины - РИА Новости, 23.11.2024
В Греции сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины
Греческие коммунисты сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины в Греции "в память о жертвах голодомора", полиция применила слезоточивый газ и... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:47
2024-11-23T22:47
2024-11-23T22:47
в мире
украина
греция
россия
тарас шевченко
марк рютте
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. Греческие коммунисты сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины в Греции "в память о жертвах голодомора", полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, украинское посольство заявило, что было совершено нападение на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений, и выразило протест. Инцидент произошел возле памятника Тарасу Шевченко в пригороде Афин Мандра-Идиллия на акции, организованной муниципалитетом в сотрудничестве с украинским посольством и Греко-украинской торговой палатой в "память жертв голодомора". Люди с флагами КПГ называли собравшихся "фашистами", скандировали антивоенные лозунги "Греция должна выйти из войны!", "Ни земли, ни воды убийцам народов!". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить митингующих. "Боевое антивоенное выступление" против "антикоммунистической фиесты" провели местные организации Коммунистической партии Греции КПГ и Коммунистической молодежи Греции КНЕ, сообщил информационный портал коммунистов 902.gr. "Провокационная и вызывающая печаль сходка проходила в то время, как конфликт в Украине обостряется, усиливаются предупреждения о том, что война между НАТО и Россией приобретает "глобальные характеристики", после применения американского и британского оружия против России режимом Зеленского и пересмотра ядерной доктрины России и недавнего запуска ракеты по украинской территории", - отметил портал. "Акция КПГ и КНЕ была боевым ответом на попытку фальсификации истории и антикоммунизм, на предлоги, использованные для истребления народов. При социализме народы России и Украины жили мирно, добившись великих завоеваний в своих правах на труд, образование, здравоохранение, культуру, спорт и так далее, поскольку они завоевали свою собственную власть, они свергли капитализм, который предлагает только войны, бедность и беженцев", - говорится в сообщении. Ответственность за организацию этого мероприятия коммунисты возложили на муниципальную власть, которая пытается "отмыть уголовную ответственность НАТО и режима Зеленского за эскалацию войны на Украине", и в соответствии с официальной идеологией ЕС уравнивает нацистов с теми, кто их разгромил, - Советским Союзом и Красной Армией. Коммунисты прошествовали по улицам города с призывом к жителям региона принять массовое участие в митинге во вторник, 26 ноября, в день визита в Афины генсека НАТО Марка Рютте, а "попытки полиции помешать шествию были решительно пресечены", говорится в сообщении. Посольство Украины в Греции утверждает, что "провокационные действия" коммунистов привели "к физическим нападениям, включая нападение на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений", что "абсолютно неприемлемо и является грубым нарушением международных норм, защищающих представителей дипломатического корпуса". В заявлении посольство "выражает решительный протест против насильственных и провокационных действий членов КПГ во время мероприятия, организованного украинской общиной в муниципалитете Мандра-Идиллия в память о жертвах голодомора". "Посольство самым решительным образом осуждает этот позорный срыв официального мероприятия, посвященного событиям, имеющим историческое и эмоциональное значение для украинского народа", - заявила дипмиссия и призвала греческие власти немедленно расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности.
https://ria.ru/20241119/gretsiya-1984700222.html
https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html
https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html
украина
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, греция, россия, тарас шевченко, марк рютте, нато, евросоюз, красная армия
В мире, Украина, Греция, Россия, Тарас Шевченко, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Красная армия
АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. Греческие коммунисты сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины в Греции "в память о жертвах голодомора", полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, украинское посольство заявило, что было совершено нападение на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений, и выразило протест.
Инцидент произошел возле памятника Тарасу Шевченко
в пригороде Афин
Мандра-Идиллия на акции, организованной муниципалитетом в сотрудничестве с украинским посольством и Греко-украинской торговой палатой в "память жертв голодомора". Люди с флагами КПГ называли собравшихся "фашистами", скандировали антивоенные лозунги "Греция должна выйти из войны!", "Ни земли, ни воды убийцам народов!". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить митингующих.
"Боевое антивоенное выступление" против "антикоммунистической фиесты" провели местные организации Коммунистической партии Греции КПГ и Коммунистической молодежи Греции КНЕ, сообщил информационный портал коммунистов 902.gr.
"Провокационная и вызывающая печаль сходка проходила в то время, как конфликт в Украине обостряется, усиливаются предупреждения о том, что война между НАТО
и Россией
приобретает "глобальные характеристики", после применения американского и британского оружия против России режимом Зеленского и пересмотра ядерной доктрины России и недавнего запуска ракеты по украинской территории", - отметил портал.
"Акция КПГ и КНЕ была боевым ответом на попытку фальсификации истории и антикоммунизм, на предлоги, использованные для истребления народов. При социализме народы России и Украины жили мирно, добившись великих завоеваний в своих правах на труд, образование, здравоохранение, культуру, спорт и так далее, поскольку они завоевали свою собственную власть, они свергли капитализм, который предлагает только войны, бедность и беженцев", - говорится в сообщении.
Ответственность за организацию этого мероприятия коммунисты возложили на муниципальную власть, которая пытается "отмыть уголовную ответственность НАТО и режима Зеленского за эскалацию войны на Украине", и в соответствии с официальной идеологией ЕС
уравнивает нацистов с теми, кто их разгромил, - Советским Союзом и Красной Армией
.
Коммунисты прошествовали по улицам города с призывом к жителям региона принять массовое участие в митинге во вторник, 26 ноября, в день визита в Афины генсека НАТО Марка Рютте
, а "попытки полиции помешать шествию были решительно пресечены", говорится в сообщении.
Посольство Украины в Греции утверждает, что "провокационные действия" коммунистов привели "к физическим нападениям, включая нападение на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений", что "абсолютно неприемлемо и является грубым нарушением международных норм, защищающих представителей дипломатического корпуса".
В заявлении посольство "выражает решительный протест против насильственных и провокационных действий членов КПГ во время мероприятия, организованного украинской общиной в муниципалитете Мандра-Идиллия в память о жертвах голодомора".
"Посольство самым решительным образом осуждает этот позорный срыв официального мероприятия, посвященного событиям, имеющим историческое и эмоциональное значение для украинского народа", - заявила дипмиссия и призвала греческие власти немедленно расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности.