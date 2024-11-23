https://ria.ru/20241123/gretsiya-1985396068.html

В Греции сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины

В Греции сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины - РИА Новости, 23.11.2024

В Греции сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины

Греческие коммунисты сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины в Греции "в память о жертвах голодомора", полиция применила слезоточивый газ и... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T22:47

2024-11-23T22:47

2024-11-23T22:47

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АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. Греческие коммунисты сорвали антикоммунистическую акцию посольства Украины в Греции "в память о жертвах голодомора", полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, украинское посольство заявило, что было совершено нападение на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений, и выразило протест. Инцидент произошел возле памятника Тарасу Шевченко в пригороде Афин Мандра-Идиллия на акции, организованной муниципалитетом в сотрудничестве с украинским посольством и Греко-украинской торговой палатой в "память жертв голодомора". Люди с флагами КПГ называли собравшихся "фашистами", скандировали антивоенные лозунги "Греция должна выйти из войны!", "Ни земли, ни воды убийцам народов!". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить митингующих. "Боевое антивоенное выступление" против "антикоммунистической фиесты" провели местные организации Коммунистической партии Греции КПГ и Коммунистической молодежи Греции КНЕ, сообщил информационный портал коммунистов 902.gr. "Провокационная и вызывающая печаль сходка проходила в то время, как конфликт в Украине обостряется, усиливаются предупреждения о том, что война между НАТО и Россией приобретает "глобальные характеристики", после применения американского и британского оружия против России режимом Зеленского и пересмотра ядерной доктрины России и недавнего запуска ракеты по украинской территории", - отметил портал. "Акция КПГ и КНЕ была боевым ответом на попытку фальсификации истории и антикоммунизм, на предлоги, использованные для истребления народов. При социализме народы России и Украины жили мирно, добившись великих завоеваний в своих правах на труд, образование, здравоохранение, культуру, спорт и так далее, поскольку они завоевали свою собственную власть, они свергли капитализм, который предлагает только войны, бедность и беженцев", - говорится в сообщении. Ответственность за организацию этого мероприятия коммунисты возложили на муниципальную власть, которая пытается "отмыть уголовную ответственность НАТО и режима Зеленского за эскалацию войны на Украине", и в соответствии с официальной идеологией ЕС уравнивает нацистов с теми, кто их разгромил, - Советским Союзом и Красной Армией. Коммунисты прошествовали по улицам города с призывом к жителям региона принять массовое участие в митинге во вторник, 26 ноября, в день визита в Афины генсека НАТО Марка Рютте, а "попытки полиции помешать шествию были решительно пресечены", говорится в сообщении. Посольство Украины в Греции утверждает, что "провокационные действия" коммунистов привели "к физическим нападениям, включая нападение на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений", что "абсолютно неприемлемо и является грубым нарушением международных норм, защищающих представителей дипломатического корпуса". В заявлении посольство "выражает решительный протест против насильственных и провокационных действий членов КПГ во время мероприятия, организованного украинской общиной в муниципалитете Мандра-Идиллия в память о жертвах голодомора". "Посольство самым решительным образом осуждает этот позорный срыв официального мероприятия, посвященного событиям, имеющим историческое и эмоциональное значение для украинского народа", - заявила дипмиссия и призвала греческие власти немедленно расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности.

https://ria.ru/20241119/gretsiya-1984700222.html

https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html

https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html

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в мире, украина, греция, россия, тарас шевченко, марк рютте, нато, евросоюз, красная армия