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В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе

В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе - РИА Новости, 23.11.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе

На Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон, с ними Россия работает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:59

2024-11-23T12:59

2024-11-23T17:51

дмитрий песков

в мире

россия

фаина савенкова

донбасс

луганск

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон, с ними Россия работает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию с фейками в западной прессе.Как отметил представитель Кремля, еще несколько лет назад было бы трудно поверить в то, что самые уважаемые западные издания будут сейчас публиковать столько заказных материалов и фейков."Но сейчас мы это видим своим невооруженным взглядом. Мы соответственно к этому относимся. Хотя есть на западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук", - заявил он.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>

https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979335307.html

россия

донбасс

луганск

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Ольга Фомченкова

дмитрий песков, в мире, россия, фаина савенкова, донбасс, луганск