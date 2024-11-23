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В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе - РИА Новости, 23.11.2024
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12:59 23.11.2024 (обновлено: 17:51 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/feyki-1985337759.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе
В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе
На Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон, с ними Россия работает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:59
2024-11-23T17:51
дмитрий песков
в мире
россия
фаина савенкова
донбасс
луганск
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон, с ними Россия работает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию с фейками в западной прессе.Как отметил представитель Кремля, еще несколько лет назад было бы трудно поверить в то, что самые уважаемые западные издания будут сейчас публиковать столько заказных материалов и фейков."Но сейчас мы это видим своим невооруженным взглядом. Мы соответственно к этому относимся. Хотя есть на западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук", - заявил он.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова &gt;&gt;
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дмитрий песков, в мире, россия, фаина савенкова, донбасс, луганск
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Фаина Савенкова, Донбасс, Луганск
В Кремле прокомментировали ситуацию с фейками в западной прессе

Песков: на Западе остались журналисты, анализирующие ситуацию со всех сторон

© Fotolia / wellphotoМикрофоны журналистов
Микрофоны журналистов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Микрофоны журналистов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон, с ними Россия работает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию с фейками в западной прессе.
Как отметил представитель Кремля, еще несколько лет назад было бы трудно поверить в то, что самые уважаемые западные издания будут сейчас публиковать столько заказных материалов и фейков.
«
"Но сейчас мы это видим своим невооруженным взглядом. Мы соответственно к этому относимся. Хотя есть на западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук", - заявил он.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>
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