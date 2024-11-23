https://ria.ru/20241123/energetika-1985391418.html

Глава МИД ПМР рассказал о зависимости энергетики Молдавии от газа из России

Глава МИД ПМР рассказал о зависимости энергетики Молдавии от газа из России - РИА Новости, 23.11.2024

Глава МИД ПМР рассказал о зависимости энергетики Молдавии от газа из России

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что энергетика Приднестровья и Молдавии... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:36

2024-11-23T21:36

2024-11-23T21:36

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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что энергетика Приднестровья и Молдавии зависит от поставок российского газа. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Все прекрасно понимают, что от решения этой проблемы обеспеченности газом, зависят еще и энергетические вопросы. Завтрашний день не только для Приднестровья, но и для Молдовы, поскольку эта система, которая была выстроена еще в советское время, она касается взаимных балансировок электроэнергии и так далее, которые невозможно реализовать без нашего предприятия в Днестровске (Молдавской ГРЭС ред.)", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что российская сторона пригласила на встречу в Санкт-Петербург для переговоров о поставках газа уполномоченного представителя Молдавии, министра энергетики Виктора Парликова. По его словам, в настоящее время данный вопрос решается на разных уровнях довольно интенсивными контактами. "Вопрос очень сложный, вопрос комплексный, а вот региональная конфликтность, как вы видите, она не падает, она, к сожалению, нарастает. Это создает дополнительное напряжение. И глобальные процессы тоже далеки от нормализации. Поэтому крайне непростая ситуация, крайне сложная, но степень серьезности этой проблемы, насколько я могу судить, понимают все задействованные игроки и участники", - сказал Игнатьев. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в сентябре 2023 года огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.

https://ria.ru/20241108/pridnestrove-1982623257.html

https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980436238.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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жкх, молдавия, европа, болгария, виталий игнатьев, газпром, молдовагаз, турецкий поток, в мире