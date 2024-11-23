https://ria.ru/20241123/dtp-1985343491.html

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до десяти

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до десяти - РИА Новости, 23.11.2024

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до десяти

Число пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Буйнакском районе Дагестана выросло до 10, трое в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:19

2024-11-23T14:19

2024-11-23T16:14

происшествия

буйнакский район

республика дагестан

россия

дтп

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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Буйнакском районе Дагестана выросло до 10, трое в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава региона.Ранее в главном управлении МЧС России по республике сообщали, что в результате опрокидывания пассажирской "Газели" пострадали восемь человек."В результате ДТП с опрокидыванием пассажирской "Газели" рядом с селом Чиркей Буйнакского района пострадало 10 человек, из них один подросток. Раненые бригадами скорой помощи госпитализированы в Буйнакскую центральную городскую больницу… Трое пострадавших, в том числе одна женщина с переломом грудного позвонка, в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.Состояние остальных семерых пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое.В связи с произошедшим организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Проверку проводит и прокуратура региона, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе ведомства.

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буйнакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане. Кадры МЧС России Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане, пострадали 8 человек, сообщает ГУ МЧС региона. 2024-11-23T14:19 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, буйнакский район, республика дагестан, россия, дтп