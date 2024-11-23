https://ria.ru/20241123/dtp-1985339256.html

В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.11.2024

В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

Пассажирская "Газель" попала в аварию в Буйнакском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:23

2024-11-23T13:23

2024-11-23T16:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985344486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_140a0d4d0d291aae5543730474922e8e.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Пассажирская "Газель" попала в аварию в Буйнакском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России."По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской "Газели" в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. <…> Погибших нет", — говорится в релизе.На месте работают оперативные службы и психологи МЧС, добавили в ведомстве.По информации Минздрава Дагестана, пострадавших — десять человек, из них один подросток. Всех их доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Трое из пострадавших, в том числе женщина с переломом грудного позвонка, находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане. Кадры МЧС России Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане, пострадали 8 человек, сообщает ГУ МЧС региона. 2024-11-23T13:23 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан