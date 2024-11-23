https://ria.ru/20241123/dtp-1985339256.html
В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.11.2024
В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
Пассажирская "Газель" попала в аварию в Буйнакском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:23
2024-11-23T13:23
2024-11-23T16:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Пассажирская "Газель" попала в аварию в Буйнакском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России."По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской "Газели" в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. <…> Погибших нет", — говорится в релизе.На месте работают оперативные службы и психологи МЧС, добавили в ведомстве.По информации Минздрава Дагестана, пострадавших — десять человек, из них один подросток. Всех их доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Трое из пострадавших, в том числе женщина с переломом грудного позвонка, находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане. Кадры МЧС России
Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане, пострадали 8 человек, сообщает ГУ МЧС региона.
2024-11-23T13:23
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
МЧС: пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане, пострадали 8 человек