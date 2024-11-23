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При опрокидывании автомобиля в Дагестане погиб ребенок - РИА Новости, 23.11.2024
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22:43 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/dagestan-1985395917.html
При опрокидывании автомобиля в Дагестане погиб ребенок
При опрокидывании автомобиля в Дагестане погиб ребенок - РИА Новости, 23.11.2024
При опрокидывании автомобиля в Дагестане погиб ребенок
Шестилетняя девочка погибла, еще двое детей в критическом состоянии в результате опрокидывания автомобиля в Каякентском районе Дагестана, которым управлял... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:43
2024-11-23T22:43
происшествия
каякентский район
дтп
республика дагестан
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла, еще двое детей в критическом состоянии в результате опрокидывания автомобиля в Каякентском районе Дагестана, которым управлял мужчина без водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, 23 ноября, примерно в 16.00 (мск), в селе Дружба Каякентского района 27-летний местный житель, ранее уже лишенный водительских прав, находясь за рулем ВАЗ-21099, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся. B результате ДТП пассажир ВАЗ-21099, шестилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в больнице", – говорится в сообщении. Еще двое детей четырех месяцев и трех лет, находившиеся в автомобиле, находятся в реанимации, их состояние критическое. Судя по видео, опубликованному пресс-службой МВД республики, автомобиль перевернулся несколько раз. Отмечается, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
https://ria.ru/20241002/dagestan-1976054520.html
каякентский район
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происшествия, каякентский район, дтп, республика дагестан, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Каякентский район, ДТП, Республика Дагестан, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При опрокидывании автомобиля в Дагестане погиб ребенок

В Дагестане водитель без прав перевернул машину, один ребенок погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла, еще двое детей в критическом состоянии в результате опрокидывания автомобиля в Каякентском районе Дагестана, которым управлял мужчина без водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сегодня, 23 ноября, примерно в 16.00 (мск), в селе Дружба Каякентского района 27-летний местный житель, ранее уже лишенный водительских прав, находясь за рулем ВАЗ-21099, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся. B результате ДТП пассажир ВАЗ-21099, шестилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в больнице", – говорится в сообщении.
Еще двое детей четырех месяцев и трех лет, находившиеся в автомобиле, находятся в реанимации, их состояние критическое.
Судя по видео, опубликованному пресс-службой МВД республики, автомобиль перевернулся несколько раз. Отмечается, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
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ПроисшествияКаякентский районДТПРеспублика ДагестанРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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