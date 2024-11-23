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Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 23.11.2024
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19:08 23.11.2024 (обновлено: 19:30 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/chayldfri-1985377551.html
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:08
2024-11-23T19:30
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Авторами закона были председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.Устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения, не является административным правонарушением, если основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.
https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами закона были председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.
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Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
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Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
Устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения, не является административным правонарушением, если основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.
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