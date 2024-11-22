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Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе российских артистов - РИА Новости, 22.11.2024
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13:34 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zelenskij-1985188921.html
Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе российских артистов
Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе российских артистов - РИА Новости, 22.11.2024
Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе российских артистов
Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошли, в частности, патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:34
2024-11-22T13:34
украина
россия
владимир зеленский
николай азаров (политик)
николай басков
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошли, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший премьер страны Николай Азаров, российские артисты Николай Басков и Филипп Киркоров. Зеленский в среду подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России. "Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошло 34 человека. Среди них – бывшие чиновники, депутаты, руководители СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) и генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что к десяти из них применен максимальный набор санкций. Речь идет не только о лишении госнаград, но и о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций. В частности, патриарх Кирилл лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени, экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук лишен орденов "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный юрист Украины", экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник - ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники". Бывший премьер Николай Азаров - орденов "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный экономист Украины", бывший генпрокурор Виктор Пшонка – ордена "За заслуги" III степени. Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы украинского происхождения – Ани Лорак и Таисия Повалий - еще и звания "Заслуженный артист Украины".
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1985031099.html
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украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), николай басков, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Николай Басков, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире
Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе российских артистов

Зеленский лишил Баскова и Киркорова званий народных артистов Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошли, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший премьер страны Николай Азаров, российские артисты Николай Басков и Филипп Киркоров.
Зеленский в среду подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине
21 ноября, 15:51
"Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошло 34 человека. Среди них – бывшие чиновники, депутаты, руководители СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) и генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что к десяти из них применен максимальный набор санкций. Речь идет не только о лишении госнаград, но и о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ
Вчера, 03:51
В частности, патриарх Кирилл лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени, экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук лишен орденов "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный юрист Украины", экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник - ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники". Бывший премьер Николай Азаров - орденов "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный экономист Украины", бывший генпрокурор Виктор Пшонка – ордена "За заслуги" III степени.
Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы украинского происхождения – Ани Лорак и Таисия Повалий - еще и звания "Заслуженный артист Украины".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Николай БасковСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизньВ мире
 
 
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