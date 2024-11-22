Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе российских артистов
Зеленский лишил Баскова и Киркорова званий народных артистов Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошли, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший премьер страны Николай Азаров, российские артисты Николай Басков и Филипп Киркоров.
Зеленский в среду подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России.
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"Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошло 34 человека. Среди них – бывшие чиновники, депутаты, руководители СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) и генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что к десяти из них применен максимальный набор санкций. Речь идет не только о лишении госнаград, но и о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.
В частности, патриарх Кирилл лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени, экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук лишен орденов "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный юрист Украины", экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник - ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники". Бывший премьер Николай Азаров - орденов "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный экономист Украины", бывший генпрокурор Виктор Пшонка – ордена "За заслуги" III степени.
Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы украинского происхождения – Ани Лорак и Таисия Повалий - еще и звания "Заслуженный артист Украины".