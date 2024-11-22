https://ria.ru/20241122/yunesko-1985299110.html
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов - РИА Новости, 22.11.2024
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов
Ряд стран потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учётом имён всех погибших журналистов, заявил постоянный... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:52
2024-11-22T23:52
2024-11-22T23:52
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Ряд стран потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учётом имён всех погибших журналистов, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Ранее по итогам сессии Межправсовета МПРК ЮНЕСКО в пятницу впервые соответствующий доклад, в котором не упомянут ни один погибший за эти годы из-за действий киевского режима российский журналист, не был принят. По словам постпреда, обсуждение доклада "вскрыло серьёзный пласт проблем". "Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена... Её замалчивание и неиспользование идёт в нарушение принципов этой международный организации", - сказал Аляутдинов. По его словам, в ЮНЕСКО "используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это в отношении журналистов РФ чётко выражается". "Генеральный директор (Одри - ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий... На это обратили внимание Россия и ещё несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина... Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учёта этой информации в отчёте во избежание дезинформации", - сказал постпред.
https://ria.ru/20241121/yunesko-1984995393.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ливан, филиппины, юнеско
В мире, Россия, Ливан, Филиппины, ЮНЕСКО
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов
ЮНЕСКО призвали учесть имена всех погибших журналистов в соответствующем докладе
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Ряд стран потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учётом имён всех погибших журналистов, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Ранее по итогам сессии Межправсовета МПРК ЮНЕСКО в пятницу впервые соответствующий доклад, в котором не упомянут ни один погибший за эти годы из-за действий киевского режима российский журналист, не был принят.
По словам постпреда, обсуждение доклада "вскрыло серьёзный пласт проблем".
"Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена... Её замалчивание и неиспользование идёт в нарушение принципов этой международный организации", - сказал Аляутдинов.
По его словам, в ЮНЕСКО "используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это в отношении журналистов РФ чётко выражается".
"Генеральный директор (Одри - ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий... На это обратили внимание Россия и ещё несколько стран: Ливан
, Филиппины
, Индонезия
, Колумбия
, Палестина
... Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан
, Куба
, Катар
, Египет
, Венесуэла
и Мадагаскар
. Китай
отметил важность учёта этой информации в отчёте во избежание дезинформации", - сказал постпред.