Рейтинг@Mail.ru
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/yunesko-1985299110.html
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов - РИА Новости, 22.11.2024
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов
Ряд стран потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учётом имён всех погибших журналистов, заявил постоянный... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:52
2024-11-22T23:52
в мире
россия
ливан
филиппины
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Ряд стран потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учётом имён всех погибших журналистов, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Ранее по итогам сессии Межправсовета МПРК ЮНЕСКО в пятницу впервые соответствующий доклад, в котором не упомянут ни один погибший за эти годы из-за действий киевского режима российский журналист, не был принят. По словам постпреда, обсуждение доклада "вскрыло серьёзный пласт проблем". "Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена... Её замалчивание и неиспользование идёт в нарушение принципов этой международный организации", - сказал Аляутдинов. По его словам, в ЮНЕСКО "используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это в отношении журналистов РФ чётко выражается". "Генеральный директор (Одри - ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий... На это обратили внимание Россия и ещё несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина... Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учёта этой информации в отчёте во избежание дезинформации", - сказал постпред.
https://ria.ru/20241121/yunesko-1984995393.html
https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html
россия
ливан
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливан, филиппины, юнеско
В мире, Россия, Ливан, Филиппины, ЮНЕСКО
ЮНЕСКО призвали переработать доклад о безопасности журналистов

ЮНЕСКО призвали учесть имена всех погибших журналистов в соответствующем докладе

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Ряд стран потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учётом имён всех погибших журналистов, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Ранее по итогам сессии Межправсовета МПРК ЮНЕСКО в пятницу впервые соответствующий доклад, в котором не упомянут ни один погибший за эти годы из-за действий киевского режима российский журналист, не был принят.
ЮНЕСКО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов
21 ноября, 13:43
По словам постпреда, обсуждение доклада "вскрыло серьёзный пласт проблем".
"Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена... Её замалчивание и неиспользование идёт в нарушение принципов этой международный организации", - сказал Аляутдинов.
По его словам, в ЮНЕСКО "используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это в отношении журналистов РФ чётко выражается".
"Генеральный директор (Одри - ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий... На это обратили внимание Россия и ещё несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина... Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учёта этой информации в отчёте во избежание дезинформации", - сказал постпред.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
RT осудил отсутствие реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов
18 ноября, 17:00
 
В миреРоссияЛиванФилиппиныЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала