Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли
Доклад ЮНЕСКО, где не упомянули погибших российских журналистов, не утвердили
© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО. Архивное фото
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянули погибших российских журналистов, не приняли, сообщил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.
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"Доклад генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был утвержден", — сказал он по итогам заседания.
Таким образом, впервые сессия Межправительственного совета МПРК (Международной программы развития коммуникации) завершилась без согласования доклада.
По словам постпреда, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем.
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"Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена. <...> Ее замалчивание и неиспользование идет в нарушение принципов этой международный организации", — подчеркнул Аляутдинов.
Он добавил, что в ЮНЕСКО используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это четко выражается в отношении россиян.
"Генеральный директор (Одри. — Прим. ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий. <...> На это обратили внимание Россия и еще несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина. <...> Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учета этой информации в отчете во избежание дезинформации", — резюмировал постпред.
Накануне корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации.
В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.
В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.