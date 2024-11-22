Рейтинг@Mail.ru
Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 22.11.2024 (обновлено: 23:55 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/yunesko-1985295009.html
Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли
Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли - РИА Новости, 22.11.2024
Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли
Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянули погибших российских журналистов, не приняли, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:56
2024-11-22T23:55
юнеско
в мире
россия
одри азуле
ливан
филиппины
ростислав журавлев
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103735/72/1037357241_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3de4b40514316dba8e834c0fe92c913b.jpg
ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянули погибших российских журналистов, не приняли, сообщил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.&quot;Доклад генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был утвержден&quot;, — сказал он по итогам заседания.Таким образом, впервые сессия Межправительственного совета МПРК (Международной программы развития коммуникации) завершилась без согласования доклада.По словам постпреда, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем."Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена. &lt;...&gt; Ее замалчивание и неиспользование идет в нарушение принципов этой международный организации", — подчеркнул Аляутдинов.Он добавил, что в ЮНЕСКО используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это четко выражается в отношении россиян."Генеральный директор (Одри. — Прим. ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий. &lt;...&gt; На это обратили внимание Россия и еще несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина. &lt;...&gt; Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учета этой информации в отчете во избежание дезинформации", — резюмировал постпред.Накануне корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации. В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.
https://ria.ru/20241121/yunesko-1984995393.html
https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html
https://ria.ru/20241118/yunesko-1984485243.html
россия
ливан
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103735/72/1037357241_87:0:1891:1353_1920x0_80_0_0_cb0aa9faf1046ff167b843f034a57312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юнеско, в мире, россия, одри азуле, ливан, филиппины, ростислав журавлев, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии
ЮНЕСКО, В мире, Россия, Одри Азуле, Ливан, Филиппины, Ростислав Журавлев, Владимир Соловьев (телеведущий), Союз журналистов России
Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Доклад ЮНЕСКО, где не упомянули погибших российских журналистов, не утвердили

© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО. Архивное фото
ЮНЕСКО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянули погибших российских журналистов, не приняли, сообщил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.
«

"Доклад генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был утвержден", — сказал он по итогам заседания.

Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов
21 ноября, 13:43
Таким образом, впервые сессия Межправительственного совета МПРК (Международной программы развития коммуникации) завершилась без согласования доклада.
По словам постпреда, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем.
«
"Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена. <...> Ее замалчивание и неиспользование идет в нарушение принципов этой международный организации", — подчеркнул Аляутдинов.
Он добавил, что в ЮНЕСКО используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это четко выражается в отношении россиян.
"Генеральный директор (Одри. — Прим. ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий. <...> На это обратили внимание Россия и еще несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина. <...> Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учета этой информации в отчете во избежание дезинформации", — резюмировал постпред.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов
15 ноября, 00:01
Накануне корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации.
В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.
В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов
18 ноября, 23:48
 
ЮНЕСКОВ миреРоссияОдри АзулеЛиванФилиппиныРостислав ЖуравлевВладимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала