https://ria.ru/20241122/yunesko-1985295009.html

Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли - РИА Новости, 22.11.2024

Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянули погибших российских журналистов, не приняли, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:56

2024-11-22T22:56

2024-11-22T23:55

юнеско

в мире

россия

одри азуле

ливан

филиппины

ростислав журавлев

владимир соловьев (телеведущий)

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ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянули погибших российских журналистов, не приняли, сообщил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов."Доклад генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был утвержден", — сказал он по итогам заседания.Таким образом, впервые сессия Межправительственного совета МПРК (Международной программы развития коммуникации) завершилась без согласования доклада.По словам постпреда, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем."Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена. <...> Ее замалчивание и неиспользование идет в нарушение принципов этой международный организации", — подчеркнул Аляутдинов.Он добавил, что в ЮНЕСКО используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это четко выражается в отношении россиян."Генеральный директор (Одри. — Прим. ред.) Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий. <...> На это обратили внимание Россия и еще несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина. <...> Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учета этой информации в отчете во избежание дезинформации", — резюмировал постпред.Накануне корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации. В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.

https://ria.ru/20241121/yunesko-1984995393.html

https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html

https://ria.ru/20241118/yunesko-1984485243.html

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юнеско, в мире, россия, одри азуле, ливан, филиппины, ростислав журавлев, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии