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В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ - РИА Новости, 22.11.2024
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22:32 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/vov-1985293988.html
В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ
В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ - РИА Новости, 22.11.2024
В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ
Советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5 времён Великой Отечественной войны нашли поисковики в Старорусском районе Новгородской области, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:32
2024-11-22T22:32
старорусский район
новгородская область
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5 времён Великой Отечественной войны нашли поисковики в Старорусском районе Новгородской области, сообщается в группе ВКонтакте "Скиф-Сокол. Поисковые отряды". Уточняется, что поиски в лесах продолжаются, несмотря на то, что осенняя Вахта памяти в регионе закончилась в конце октября. Поисковики двух новгородских отрядов " Скиф" и "Сокол" обследовали два места падения самолётов в Старорусском районе, потерпевших крушения в годы Великой Отечественной войны. "Один самолет Пе-2, тот, чьи обломки уместились в двух картофельных мешках. А второй, как оказалось, очень редкий в наших краях Ла-5. (а предполагалось ЛаГГ-3). Найден номер двигателя, предполагаемое место захоронения пилота", - говорится в сообщении. Уточняется, что поисковики уже обратились к экспертам архивного поиска, чтобы установить имя пилота. Весной в Старорусском районе поисковики уже находили части другого советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика, личность которого удалось установить по номеру двигателя.
https://ria.ru/20241119/snaryad-1984528261.html
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старорусский район
новгородская область
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старорусский район, новгородская область, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Старорусский район, Новгородская область, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ

В Новгородской области нашли бомбардировщик и истребитель времен ВОВ

© РИА Новости / Леонид Коробов | Перейти в медиабанкСоветские бомбардировщики Пе-2
Советские бомбардировщики Пе-2 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Леонид Коробов
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Советские бомбардировщики Пе-2 . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5 времён Великой Отечественной войны нашли поисковики в Старорусском районе Новгородской области, сообщается в группе ВКонтакте "Скиф-Сокол. Поисковые отряды".
Уточняется, что поиски в лесах продолжаются, несмотря на то, что осенняя Вахта памяти в регионе закончилась в конце октября. Поисковики двух новгородских отрядов " Скиф" и "Сокол" обследовали два места падения самолётов в Старорусском районе, потерпевших крушения в годы Великой Отечественной войны.
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"Один самолет Пе-2, тот, чьи обломки уместились в двух картофельных мешках. А второй, как оказалось, очень редкий в наших краях Ла-5. (а предполагалось ЛаГГ-3). Найден номер двигателя, предполагаемое место захоронения пилота", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поисковики уже обратились к экспертам архивного поиска, чтобы установить имя пилота.
Весной в Старорусском районе поисковики уже находили части другого советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика, личность которого удалось установить по номеру двигателя.
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Старорусский районНовгородская областьРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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