https://ria.ru/20241122/vov-1985293988.html

В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ

В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ - РИА Новости, 22.11.2024

В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ

Советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5 времён Великой Отечественной войны нашли поисковики в Старорусском районе Новгородской области, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:32

2024-11-22T22:32

2024-11-22T22:32

старорусский район

новгородская область

россия

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155048/26/1550482699_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_8d1a1f1ded6cda3e7a756f42ba8340e8.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5 времён Великой Отечественной войны нашли поисковики в Старорусском районе Новгородской области, сообщается в группе ВКонтакте "Скиф-Сокол. Поисковые отряды". Уточняется, что поиски в лесах продолжаются, несмотря на то, что осенняя Вахта памяти в регионе закончилась в конце октября. Поисковики двух новгородских отрядов " Скиф" и "Сокол" обследовали два места падения самолётов в Старорусском районе, потерпевших крушения в годы Великой Отечественной войны. "Один самолет Пе-2, тот, чьи обломки уместились в двух картофельных мешках. А второй, как оказалось, очень редкий в наших краях Ла-5. (а предполагалось ЛаГГ-3). Найден номер двигателя, предполагаемое место захоронения пилота", - говорится в сообщении. Уточняется, что поисковики уже обратились к экспертам архивного поиска, чтобы установить имя пилота. Весной в Старорусском районе поисковики уже находили части другого советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика, личность которого удалось установить по номеру двигателя.

https://ria.ru/20241119/snaryad-1984528261.html

https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

старорусский район

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

старорусский район, новгородская область, россия, великая отечественная война (1941-1945)