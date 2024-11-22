https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет

Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет - РИА Новости, 22.11.2024

Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет

Россиянин, разыскиваемый около восьми лет по обвинению в обороте наркотиков, экстрадирован из Венесуэлы в РФ, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:48

2024-11-22T20:48

2024-11-22T21:19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянин, разыскиваемый около восьми лет по обвинению в обороте наркотиков, экстрадирован из Венесуэлы в РФ, сообщила представитель МВД Ирина Волк. "В Россию из Республики Венесуэла в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован россиянин Станислав Ружицкий", - сказала Волк. Согласно материалам уголовного дела, в 2009 году Ружицкий совместно с соучастниками в Санкт-Петербурге покупали наркотики и отправляли их в Москву. Находясь в столице, Ружицкий распределял запрещенные вещества между сообщниками-сбытчиками. В 2011 году фигурант подготовил к незаконному сбыту 4,9 килограмма амфетамина, 1,3 килограмма МДМА и более двух килограммов гашиша. В мае 2012 года – еще свыше 11,7 килограммов гашиша. В августе 2013 года Следственным управлением ФСБ России ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью первой статьи 30 и частью третьей статьи 228.1 УК РФ. Обвиняемый покинул Россию и скрылся за границей. По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов, предоставленных ФСБ, в феврале 2016 года Ружицкий был объявлен в международный розыск. "По каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В марте 2024 года по запросу российской стороны Станислав Ружицкий задержан правоохранительными органами Республики Венесуэла. Сегодня в аэропорту города Каракас фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила Волк.

https://ria.ru/20241002/arest-1975967444.html

https://ria.ru/20240923/peterburg-1974173946.html

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