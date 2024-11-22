https://ria.ru/20241122/ukraina-1985140053.html

Экс-премьер рассказал о ведущих силах переворота 2004 года на Украине

Экс-премьер рассказал о ведущих силах переворота 2004 года на Украине - РИА Новости, 22.11.2024

Экс-премьер рассказал о ведущих силах переворота 2004 года на Украине

Ведущие силы переворота 2004 года на Украине были националистами, хотя большинство протестующих не являлись таковыми, рассказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:33

2024-11-22T10:33

2024-11-22T11:38

украина

николай азаров (политик)

оранжевая революция (2004)

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ведущие силы переворота 2004 года на Украине были националистами, хотя большинство протестующих не являлись таковыми, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью, приуроченному к 20-летней годовщине "оранжевой революции" на Украине. "Националистических возгласов не было, но ведущие силы переворота были националисты, которые готовились в западных областях Украины и являлись бандеровцами по сути. Смотрите по всем членам Верховного суда, который должен был принять решение о том, чтобы отменить результаты второго тура, проехались люди, которые без стеснения заходили в квартиры, в дома к этим членам, угрожали судьям, говорили о том, что они знают, где их дочери и сыновья работают, где внуки работают, то есть они террором запугали Верховный суд", - сказал он. Азаров добавил, что люди орали не какие-то националистические лозунги, а: "Ющенко - так", что в переводе на русский "Ющенко - да". "По этим методичкам Шарпа самое главное было представить свою власть, которая действует, демонизировать, представить её как исчадие ада, что именно в этой власти корень всех проблем Украины – коррупция, преступность, низкий уровень жизни, - все, что можно только придумать, все является результатом этой власти, а на другом краю или на другом полюсе должен стоять лик такой святого, который страдает за народ", - отметил Азаров. Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>

https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html

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украина, николай азаров (политик), оранжевая революция (2004), в мире