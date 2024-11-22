https://ria.ru/20241122/azarov-1985128772.html

Николай Азаров: Майдан 2014 года был отрепетирован в 2004-м

Николай Азаров: Майдан 2014 года был отрепетирован в 2004-м - РИА Новости, 22.11.2024

Николай Азаров: Майдан 2014 года был отрепетирован в 2004-м

Государственный переворот на Украине в 2014 году был бы невозможен без переворота 2004 года, который послужил, по сути, репетицией, заявил Николай Азаров. В... РИА Новости, 22.11.2024

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Государственный переворот на Украине в 2014 году был бы невозможен без переворота 2004 года, который послужил, по сути, репетицией, заявил Николай Азаров. В 20-летнюю годовщину трагических событий "оранжевой революции" бывший премьер-министр Украины рассказал в интервью РИА Новости о том, как украинская оппозиция, поддерживаемая США, готовилась к протестам, и о том, какие выводы они сделали при подготовке к свержению легитимной украинской власти в 2014 году.— Была ли "оранжевая революция" первым звоночком в нестабильности политической системы Украины или еще до этого были попытки насильственной смены власти в стране, о которых мы мало знаем?— Да, это очень важный вопрос, и вы абсолютно правы. Первая попытка смены власти, смены режима политического была и осуществлялась, если говорить хронологически, в 2000 и 2001 годах. Это была хорошо подготовленная операция, я имею в виду операцию 2000-2001 годов, которую осуществляли первый раз на нашей территории спецслужбы Соединенных Штатов Америки.Чем она была подготовлена? Примерно в 1996-1997 годах на Украине был такой премьер-министр Лазаренко Павел Иванович. Им была завербована часть работников Службы безопасности, которые непосредственно работали вместе с Леонидом Даниловичем Кучмой. В частности, был завербован майор СБУ Мельниченко, который отвечал за техническое обеспечение работы кабинета президента, то есть чтобы не было прослушки этого кабинета. Чтобы кабинет президента Украины был защищен от всяких внешних электронных вмешательств. Почему я так уверенно говорю? Потому что в 1996 году я совершенно случайно встретил в коридоре администрации президента Павла Ивановича, премьер-министра. Я работал тогда руководителем налоговой службы. В составе налоговой службы была довольно серьезная структура — это налоговая полиция с возможностями технических средств и других. И он меня так приобнял, как он любил это делать иногда. И говорит мне на ухо буквально то же задание слово в слово, которое дал мне президент Украины примерно за месяц до того, когда президент Украины вызвал меня и спросил, почему я не занимаюсь махинациями Лазаренко. Имеются в виду махинации по газу и так далее. Я ответил Леониду Даниловичу, что вообще-то как-то мне несподручно работать против легального премьер-министра. Он говорит: ты на это не обращай внимания. Значит, ты же знаешь, что он занимается злоупотреблениями в процессе поставок газа. Давай занимайся.И вот этими же словами мне Лазаренко сказал: "Я знаю, что ты получил такое задание. Но смотри, если ты, так сказать, будешь так серьезно над этим работать, то, значит, побереги свою голову". То есть практически мне угрожал. Я не придал тогда этому значения. И подумал, более того, о том, что, может быть, сам Леонид Данилович как-то ему или проговорился, или дал знать. Во всяком случае, я не придал тогда никакого серьезного значения этому. Но вместе с тем подумал о том, что надо поручить кому-то позаниматься. Откуда он мог же узнать вот о таком разговоре, который у нас был с президентом.Было несколько версий. Основная версия, конечно, подтвердилась, когда в сентябре, по-моему, 2000 года Луценко и Мороз, он был тогда председателем Верховного совета, в одном из кабинетов Верховного совета дал пресс-конференцию и на ней озвучили запись разговора Леонида Даниловича Кучмы по спецсвязи с тогдашним руководителем Министерства внутренних дел, министром Юрием Кравченко, что стало шоком в стране, потому что на ней Леонид Данилович, будучи в достаточно сильном нетрезвом состоянии, говорил, что Гонгадзе (украинский журналист. — Прим. ред.) его очерняет, мол, ты с ним там как-то разберись. Ну, в общем, такая вот была фраза сказана. И Гонгадзе за две недели до этой пресс-конференции исчез. Ну, вот он вечером вышел куда-то и все, и пропал. Были попытки его, так сказать, разыскать. Но, в общем, ничего не дали. И вдруг вот эта пресс-конференция, которую интерпретировали так, как будто бы Кучма дал задание уничтожить этого Гонгадзе. Напрямую это не вытекало из этой записи. И от этой записи сразу же Леонид Данилович отказался, что это никакого не имеет фактического подтекста, но через буквально через десять дней после этой пресс-конференции недалеко от Киева, где-то километрах в 80 примерно, обнаруживается в лесу могила, даже не могила, а просто тело, которое в яме было присыпано. Тело было без головы. Но в могиле обнаружились украшения, которые якобы Гонгадзе носил. Ну и сразу же это тело отвезли в морг. Началось расследование.Сразу, без всяких там особых доказательств, сказали, что это тело принадлежит Гонгадзе. Ну, раз принадлежит Гонгадзе, значит, Кучма преступник. Дал команду Кравченко убрать его. И вот его убрали, и так далее. Началась очень мощная волна, которая была, естественно, подготовлена в средствах массовой информации. На которых были выдвинуты требования отставки Кучмы, на которых обличалась вся система. Мол, система преступной власти, коррупция, убийства, преследование журналистов и вот ярким примером было исчезновение Гонгадзе и его убийство.Я замечу то, о чем я не сказал, что американцам удалось внедрить в конце1999 года руководителем правительства некого Ющенко. Как известно, осенью 1999 года прошли президентские выборы, на которых достаточно уверенно победил Кучма, и он стал президентом на второй срок. Характерно, что где-то в конце ноября сразу же после выборов была организована его поездка в Соединенные Штаты. Оттуда возвратился Кучма с мыслью, что премьер-министром должен быть Ющенко, что мы должны поставить молодого либерала, провести либеральные реформы и что второй срок будет существенно отличаться от первого тем, что мы будем идти по пути либеральных реформ.Я ему тогда открыто говорил о том, что, во-первых, Ющенко — нулевой руководитель и как специалист нулевой. Он руководил банком "Украина", который в свое время получил банкротство под его руководством. После этого банкротства он почему-то стал представителем Национального банка, мы пережили колоссальную инфляцию, пережили банкротство, пережили дефолт, и вдруг такого человека ставят руководителем правительства. На мой взгляд, это было неправильно, но Кучма настоял, и мы вошли в эту смуту, которая началась в конце 2000 года — начале 2001-го.Не случайно начал с рассказа о том, что Лазаренко был премьер-министром, которого обвинили в коррупции. Он убежал в Соединенные Штаты, был арестован. И я думаю, что спецслужбы, которые с ним работали, выявили всю его агентуру в окружении Кучмы и они донесли ему в том числе и об этом майоре Мельниченко. То, что он прослушивал по заданию спецслужб президента, в течение нескольких лет стало очевидным, я вспомнил вот тот наш разговор с Лазаренко, вспомнил ту версию, по которой мы вышли на этого Мельниченко, что он мог записать наш разговор с Кучмой и передать его Лазаренко. И теперь весь этот пазл сложился, потому что Лазаренко был очень тесно связан с Морозом — председателем Верховной рады. Они вместе в свое время работали против Кучмы, Лазаренко намечал себя будущим президентом страны, он создал партию политическую, Мороза в этом отношении поддерживал Лазаренко. И в этом отношении он был в очень сильной конфронтации с Кучмой.То есть вот это движение "Украина без Кучмы", которое было создано в конце 2000 года, было создано не на пустом месте. Что это за движение было? Это был первый прообраз Майдана. Была перекрыта улица Крещатик. На улице Крещатик были сооружены трибуна, виселица, на которой болталась чучело Кучмы, был учрежден народный трибунал. Каждый день это сборище выкрикивало различные лозунги, создавались организации "Украина без Кучмы" по территории Украины. То есть это была репетиция "оранжевой революции".И вот на этой основе (смерти журналиста Гонгадзе и якобы нахождения его тела. — Прим. ред.) было раскручено движение, требовали отставки Кравченко, и он в конце концов ушел в отставку. В стране создалась ситуация, напоминающая то, что было уже в Киргизии на тот момент, то есть переворота государственного, но все-таки удалось удержать ту ситуацию. А удалось каким образом? Мы прекратили обналичку денег, которую мы выявили в целом ряде обменных пунктов, в банках. Все эти блуждающие люди на Майдане — несколько тысяч, лишились финансирования и потихонечку разошлись. И, естественно, все это движение заглохло.И вот было сформировано в 2002 году наше правительство, которое занялось реальной экономикой, были повышены пенсии, заработные платы, был экономический рост. Мы начали договариваться с Россией, Белоруссией и Казахстаном о восстановлении единого экономического пространства, и это, естественно, очень не нравилось американцам. И вот началась подготовка к оранжевой "революции". Американцы поддержали деньгами и всеми организационными механизмами Ющенко на следующих выборах 2004 года, а Янукович выставился при поддержке Леонида Даниловича (Кучмы. — Прим. ред.), но поддержка была относительной, административных ресурсов не было.Уже летом у нас была информация, что готовится переворот и революция по образцу того, что уже происходило в Сербии, Киргизии, Грузии, то есть готовились люди, квартиры в Киеве для заезда с запада Украины. И вот летом 2004 года в Крыму собралось совещание — группа людей и на этом совещании был поставлен вопрос, как мы к этому готовимся.А теперь посмотрим, что у нас были за спецслужбы. Возглавлял СБУ некий Смешко. Кто-то его начал продвигать в руководители Службы безопасности Украины, то есть основную службу, которая отвечает за стабильность государственного строя. У меня было очень много претензий к нему, но почему-то он нес доверие нам. На этом совещании Смешко заявил, что никаких особенных проблем у нас не будет. Ну, соберутся, побузят, обвинят в фальсификации и на этом разойдутся.Мне запомнилось выступление Омельченко, тогдашнего мэра столицы. Он сказал: давайте спросим у Смешко, сколько соберется вот этих людей на майдане, сколько они там собираются "побузить". Если соберутся тысяч десять — это не опасно, если соберутся тысяч 100 и они захватят все здания, которые окружают майдан: здания правительства, администрации президента, Верховной рады, — то тогда это будет переворот. Я очень хорошо помню, что Смешко сказал, что этого не может быть, не хватит у них силы. Несмотря на то, что такая информация была получена, никаких особенных мер противодействия готовящемуся тогдашнему государственному перевороту или "оранжевой революции", по сути, не было.А по другую сторону занимались организацией тех людей, которые должны были орать, что были фальсификации, Януковича и Кучму — в отставку, в тюрьму. Было изготовлено, по-моему, 500 тысяч оранжевых свитеров, отпечатано огромное количество всяких листовок, готовились палатки, готовились кухни, и это не без помощи Запада. Финансирование, естественно, шло от американцев. Частично наши олигархи поддерживали, но мы тогда таких данных не имели. С нашей стороны такой организации людей с юго-востока не было. Нас поддерживали люди, которые каждый день работали. Их же (протестующих. — Прим. ред.) поддерживали бездельники, студенты, еще какой-то народ, который мог сняться, например, в западных областях, и жить там два-три месяца в Киеве на съемных квартирах. Если бы точную информацию имели тогда о готовящемся в полном объеме перевороте, ясно, что мы, конечно, своих людей тоже в достаточной степени завезли и не допустили бы этого.— Во время Майдана 2013-2014 годов большую роль сыграл фактор украинского национализма. Был ли он заметен в 2004 году?— Нет, потому что по этим методичкам Шарпа самое главное было — демонизировать действующую власть, представить ее как исчадие ада, что именно в этой власти корень всех проблем Украины – коррупция, преступность, низкий уровень жизни — все, что можно только придумать, все является результатом этой власти, а на другом краю или на другом полюсе должен стоять лик святого, который страдает за народ. Действительно, вся толпа орала не какие-то националистические лозунги, это потом они появились через десять лет, а тогда: "Ющенко — так", что по-русски "Ющенко — да". Националистических возгласов не было, но ведущие силы переворота были националисты, которые готовились в западных областях Украины являлись бандеровцами, по сути.Смотрите, по всем членам Верховного суда, который должен был принять решение о том, чтобы отменить результаты второго тура, проехались люди, которые без стеснения заходили в квартиры, в дома к этим членам, угрожали судьям, говорили о том, что они знают, где их дочери и сыновья работают, где внуки работают, то есть они террором запугали Верховный суд. Об этом мало где говорилось, но я-то это знал, сами судьи мне рассказывали, что они не могут принять решение, зная, что с внучкой что-то может случиться. То есть у них были уже адреса телефоны, квартиры. Все они были подготовлены.— Согласны ли вы с тем, что результаты второго тура выборов 2004 года были нелегитимными?— Конечно же, нет, потому что на заседании Верховного суда наш адвокат, молодая девочка, которая потом стала нашим министром юстиции, она активно представляла документы свидетелей, опровергала все данные сфальсифицированные о том, что кто-то там что-то вкидывал, фальсифицировал протоколы. Никакого фактологического материала не было, суд не мог принимать решение, не опираясь на результаты расследования. Расследование тоже не проводилось. Суд, который на основании каких-то разговоров принимает решение… Выборы были легитимными. В какой-то степени во всех выборах всегда бывают какие-то там погрешности и ошибки. Но если на двух или трех участках что-то было обнаружено, это вовсе не означает что можно было там (отменять результаты. — Прим. ред.).— Можно ли сказать, что успешный госпереворот в 2004 году продемонстрировал всему миру и Западу в том числе, что в Украина — подходящая страна для того, чтобы сделать из нее "анти-Россию"?— Когда-то Ленин говорил, что без репетиции 1905 года революция 1917 года была бы невозможна. Я не большой специалист сравнивать эти две революции, но вот я абсолютно точно говорю: без госпереворота в 2004 году, после которого нам, правда, удалось дважды к власти прийти, переворот 2014 года был бы невозможен. Они все отрепетировали и пришли к выводу, что главной ошибкой этого госпереворота 2004 года было то, что они не сумели утопить в крови все пророссийские движения, все нормальные политические движения. Они провели огромную чистку аппарата, например, сразу же был назначен председателем СБУ некий Турчинов. Чем он занялся? Он стал уничтожать все компрометирующие Тимошенко и не только Тимошенко документы, которые были в спецслужбах. А уже в 2014 году они устроили кровавую провокацию, если в 2004 году они Партию регионов не сумели уничтожить, она выиграла выборы в 2006 году, а в 2009-м кандидат от нее выиграл выборы президента, то они сделали вывод, что ошибку такую нельзя допускать, надо Партию регионов уничтожить. Полтора миллиона членов было в этой партии, огромное количество организаций — все они были уничтожены. Штаб-квартиру Партии регионов в центре Киева сожгли, там два человека погибли в 2014 году, пошел террор, уничтожение всех абсолютно людей, которые могли бы в будущем составить какую-то опасность вот этому режиму, который пришел к власти в 2014 году. Вот какой они сделали вывод из неудачи 2004 года.— С точки зрения сегодняшнего дня — можем ли мы сказать, что Янукович в итоге не сделал должные выводы после "оранжевой революции"?— Я бы не хотел сказать, что вся вина только и исключительно лежит на Януковиче. Этого нельзя утверждать, но получилось так, что в его окружении, например, главой администрации был Левочкин — будущий теоретик следующего государственного переворота и американский агент, конечно. Как вы думаете, он работал на власть или против власти, если он участвовал в государственном перевороте? Ну, конечно, против. А ему подчинялись, поскольку по должности глава администрации президента курировал все СМИ, все телеканалы. Если в Службе безопасности не была проведена та чистка, которую нужно было провести и уволить оттуда всех тех людей, которые способствовали государственным переворотам 2004 года… Не сделано это было. Мы не разработали противоядие Майдану, захвату зданий правительства. Вот, например, я настаивал на аресте всех этих людей, которые орали с трибуны Майдана, призывали брать в руки оружие и идти убивать. К этому времени уже были убиты у нас правоохранители, то есть были совершены государственные преступления, был ясен государственный переворот, а мы церемонились с ними, потому что они якобы были депутатами, неприкосновенными. А мы придерживались строго конституции. В том случае, когда надо было применить ту же самую конституцию или закон, потому что в конституции дается право действующей власти защищать волю народа, а воля народа была выражена на выборах. То есть избрали тебя президентом, ну если избрали — давай защищай эту волю народа, потому что на Майдан собиралось около 30 тысяч людей, а в стране-то жили 45 миллионов.А вот отсутствие сильной государственной власти, сильной — подчеркиваю, которая может принять вовремя все необходимые меры, в том числе и карательные, сыграло свою роль. Потому что карательную функцию никто не отменял, не забирал. Никакая власть не держится только на разговорах, есть люди, которые разговоры не понимают. Должна применяться сила, но вот этого не было сделано.

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интервью, интервью - авторы, юрий кравченко, украина, киев, николай азаров (политик), киргизия, верховная рада украины, служба безопасности украины