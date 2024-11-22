https://ria.ru/20241122/ukraina-1985118937.html

В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024

В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:10

2024-11-22T07:10

2024-11-22T10:12

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844814697_0:37:3215:1845_1920x0_80_0_0_395dc1281fdf5c70633bfc62541be2a4.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале."Киевщина, Днепропетровщина — взрывы", — говорится в публикации.Также местные СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 7:00 мск, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом нанесли удар по промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984482274.html

https://ria.ru/20241117/odessa-1984220019.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф