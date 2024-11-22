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В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 22.11.2024 (обновлено: 10:12 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985118937.html
В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:10
2024-11-22T10:12
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале."Киевщина, Днепропетровщина — взрывы", — говорится в публикации.Также местные СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 7:00 мск, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом нанесли удар по промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984482274.html
https://ria.ru/20241117/odessa-1984220019.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

"ТСН": В Киевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Киевщина, Днепропетровщина — взрывы", — говорится в публикации.
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Также местные СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 7:00 мск, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом нанесли удар по промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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