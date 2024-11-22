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Британский эксперт признал неприятную правду о положении Украины на фронте - РИА Новости, 22.11.2024
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05:39 22.11.2024 (обновлено: 05:41 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985115182.html
Британский эксперт признал неприятную правду о положении Украины на фронте
Британский эксперт признал неприятную правду о положении Украины на фронте - РИА Новости, 22.11.2024
Британский эксперт признал неприятную правду о положении Украины на фронте
Украина сейчас находится в самом слабом положении за всё время конфликта с Россией, заявил глава отдела военных наук британского аналитического центра Royal... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:39
2024-11-22T05:41
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
юрий ушаков
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украина сейчас находится в самом слабом положении за всё время конфликта с Россией, заявил глава отдела военных наук британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл. "Украина сейчас находится в более слабой позиции, чем в любой другой момент конфликта. Россия добивается успехов и накапливает преимущества в ряде мест", - приводит слова эксперта издание Times. Сэвилл также отметил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России не изменит ход конфликта. "Влияние Storm Shadow будет ограниченным... Ресурс скудный, они (Украина - ред. Times) берегут его (ракеты - ред.)", - сказал Сэвилл. Говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, эксперт заявил, что США "будут смотреть из-за кулис", осознавая, что для них ситуация будет складываться "мрачно". "Мы не говорим о крахе (Украины - ред.), но есть риск неизбежного отступления и потери еще большей территории. За последний месяц темпы продвижения России ускорились. Украинцы измотаны. Они не могут отвести военные части от линии фронта, они устали физически и измотаны морально. У них нет передышки", - добавил он. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241121/starmer-1985075418.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато, юрий ушаков, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Юрий Ушаков, Киев, Вооруженные силы Украины
Британский эксперт признал неприятную правду о положении Украины на фронте

Эксперт Сэвилл: Украина находится в самом слабом положении за время конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украина сейчас находится в самом слабом положении за всё время конфликта с Россией, заявил глава отдела военных наук британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл.
"Украина сейчас находится в более слабой позиции, чем в любой другой момент конфликта. Россия добивается успехов и накапливает преимущества в ряде мест", - приводит слова эксперта издание Times.
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Сэвилл также отметил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России не изменит ход конфликта.
"Влияние Storm Shadow будет ограниченным... Ресурс скудный, они (Украина - ред. Times) берегут его (ракеты - ред.)", - сказал Сэвилл.
Говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, эксперт заявил, что США "будут смотреть из-за кулис", осознавая, что для них ситуация будет складываться "мрачно".
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"Мы не говорим о крахе (Украины - ред.), но есть риск неизбежного отступления и потери еще большей территории. За последний месяц темпы продвижения России ускорились. Украинцы измотаны. Они не могут отвести военные части от линии фронта, они устали физически и измотаны морально. У них нет передышки", - добавил он.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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