https://ria.ru/20241122/tysjachi-1985237575.html

В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением

В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением - РИА Новости, 22.11.2024

В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением

В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:44

2024-11-22T16:44

2024-11-22T18:40

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины."Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге. <...> Без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты", — говорится в публикации в соцсети Facebook*. В ведомстве уточнили, что без отопления остались 110 тысяч человек. В свою очередь, первый замглавы министерства Василий Шкураков отметил, что срыв отопительного сезона недопустим и поручил местным властям и представителям НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Отопительный сезон в Кривом Роге начался с 21 октября. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул еще 11 октября сообщал, что пусконаладочные работы на предприятиях теплоснабжения начали за две недели до начала отопительного сезона.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

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Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, александр вилкул, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины