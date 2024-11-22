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В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением - РИА Новости, 22.11.2024
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением
В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:44
2024-11-22T16:44
2024-11-22T18:40
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины."Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге. <...> Без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты", — говорится в публикации в соцсети Facebook*. В ведомстве уточнили, что без отопления остались 110 тысяч человек. В свою очередь, первый замглавы министерства Василий Шкураков отметил, что срыв отопительного сезона недопустим и поручил местным властям и представителям НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Отопительный сезон в Кривом Роге начался с 21 октября. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул еще 11 октября сообщал, что пусконаладочные работы на предприятиях теплоснабжения начали за две недели до начала отопительного сезона.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением
Около 110 тысяч жителей Кривого Рога остались без тепла