Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 22.11.2024 (обновлено: 18:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/tysjachi-1985237575.html
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением - РИА Новости, 22.11.2024
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением
В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:44
2024-11-22T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
александр вилкул
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины."Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге. &lt;...&gt; Без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты", — говорится в публикации в соцсети Facebook*. В ведомстве уточнили, что без отопления остались 110 тысяч человек. В свою очередь, первый замглавы министерства Василий Шкураков отметил, что срыв отопительного сезона недопустим и поручил местным властям и представителям НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Отопительный сезон в Кривом Роге начался с 21 октября. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул еще 11 октября сообщал, что пусконаладочные работы на предприятиях теплоснабжения начали за две недели до начала отопительного сезона.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html
https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html
кривой рог
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9daa46014479ede5f5272ffb59b6e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, александр вилкул, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением

Около 110 тысяч жителей Кривого Рога остались без тепла

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области без тепла остались около 110 тысяч человек, сообщило министерство развития общин и территорий Украины.
«
"Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге. <...> Без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты", — говорится в публикации в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
В ведомстве уточнили, что без отопления остались 110 тысяч человек.
В свою очередь, первый замглавы министерства Василий Шкураков отметил, что срыв отопительного сезона недопустим и поручил местным властям и представителям НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов.
Отопительный сезон в Кривом Роге начался с 21 октября. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул еще 11 октября сообщал, что пусконаладочные работы на предприятиях теплоснабжения начали за две недели до начала отопительного сезона.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
На Украине рассказали об ужасе перед новой российской ракетой
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаДнепропетровская областьАлександр ВилкулНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала