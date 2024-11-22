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Трутнев призвал создать новые верфи для строительства судов ледового класса - РИА Новости, 22.11.2024
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15:43 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/trutnev-1985222073.html
Трутнев призвал создать новые верфи для строительства судов ледового класса
Трутнев призвал создать новые верфи для строительства судов ледового класса - РИА Новости, 22.11.2024
Трутнев призвал создать новые верфи для строительства судов ледового класса
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал критически важным вопрос создания новых верфей для строительства грузовых судов ледового класса... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:43
2024-11-22T15:43
технологии
россия
арктика
юрий трутнев
николай патрушев
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал критически важным вопрос создания новых верфей для строительства грузовых судов ледового класса для Северного морского пути, поскольку вероятно возникновение дефицита флота. В пятницу прошло заседание Совета по защите национальных интересов России в Арктике, созданного в составе Морской коллегии РФ, его провели помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и возглавляющий совет Трутнев. Трутнев напомнил, что утвержден План развития Северного морского пути, предусматривающий до 2035 года более 150 мероприятий с общим объемом капитальных вложений более 1,7 триллиона рублей. По его словам, работа по реализации плана правительством ведется, строятся ледоколы, вспомогательные суда, порты и терминалы, создается спутниковая группировка, при этом остается нерешенным ряд вопросов, в том числе связанных с технологическим развитием. "Дефицит грузового флота. В соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями дополнительная потребность в грузовом флоте высокого арктического класса для обеспечения арктических проектов к 2030 году составит не менее 70 судов различных типов. При этом мощность российских верфей позволяет построить к этому времени всего 16 судов. Считаю критически важным вопрос создания новых верфей, развития технологий строительства грузовых судов с ледовым классом", - сказал Трутнев, слова которого приводит пресс-служба Морской коллегии. По мнению вице-премьера, создание подобных верфей возможно совместно с партнерами из дружественных стран, обладающими опытом крупнотоннажного судостроения. "Недостаточная численность спутниковой группировки, неполное обеспечение связью. Сегодня мониторинг ледовой и гидрометерологической обстановки на трассе СМП осуществляют 11 спутников. Очевидно, чтобы охватить почти 3 миллиона квадратных километров акватории СМП, этого недостаточно. Количество космических аппаратов, их расположение, частота и характер съемки не позволяют получить исчерпывающую актуальную информацию о состоянии льдов", - заявил он, добавив, что одной из важнейших остается задача по обеспечению Арктики и других удаленных и труднодоступных территорий Российской Федерации спутниковым интернетом. Он отметил, что ситуация со спутниковым изображением и связью значительно влияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. "Уход с рынка ряда иностранных компаний сформировал необходимость поддержания работоспособности имеющейся иностранной техники и оборудования, создания собственных линий продукции, ускоренного развития отечественных технологий в сфере бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры и ряда других", - перечислил Трутнев. Он уточнил, что для удержания главенствующих позиций в Арктике необходимо действовать быстрее. "Конкуренция за Арктические территории растет, в том числе за использование ее военного потенциала. В такой ситуации любое наше отставание в технологическом развитии будет использовано нашими противниками как конкурентное преимущество", - уверен вице-премьер.
https://ria.ru/20240819/patrushev-1967126655.html
https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html
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технологии, россия, арктика, юрий трутнев, николай патрушев, экономика
Технологии, Россия, Арктика, Юрий Трутнев, Николай Патрушев, Экономика
Трутнев призвал создать новые верфи для строительства судов ледового класса

Трутнев: необходимо создать новые верфи для строительства судов для Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал критически важным вопрос создания новых верфей для строительства грузовых судов ледового класса для Северного морского пути, поскольку вероятно возникновение дефицита флота.
В пятницу прошло заседание Совета по защите национальных интересов России в Арктике, созданного в составе Морской коллегии РФ, его провели помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и возглавляющий совет Трутнев.
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Трутнев напомнил, что утвержден План развития Северного морского пути, предусматривающий до 2035 года более 150 мероприятий с общим объемом капитальных вложений более 1,7 триллиона рублей. По его словам, работа по реализации плана правительством ведется, строятся ледоколы, вспомогательные суда, порты и терминалы, создается спутниковая группировка, при этом остается нерешенным ряд вопросов, в том числе связанных с технологическим развитием.
"Дефицит грузового флота. В соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями дополнительная потребность в грузовом флоте высокого арктического класса для обеспечения арктических проектов к 2030 году составит не менее 70 судов различных типов. При этом мощность российских верфей позволяет построить к этому времени всего 16 судов. Считаю критически важным вопрос создания новых верфей, развития технологий строительства грузовых судов с ледовым классом", - сказал Трутнев, слова которого приводит пресс-служба Морской коллегии.
По мнению вице-премьера, создание подобных верфей возможно совместно с партнерами из дружественных стран, обладающими опытом крупнотоннажного судостроения.
"Недостаточная численность спутниковой группировки, неполное обеспечение связью. Сегодня мониторинг ледовой и гидрометерологической обстановки на трассе СМП осуществляют 11 спутников. Очевидно, чтобы охватить почти 3 миллиона квадратных километров акватории СМП, этого недостаточно. Количество космических аппаратов, их расположение, частота и характер съемки не позволяют получить исчерпывающую актуальную информацию о состоянии льдов", - заявил он, добавив, что одной из важнейших остается задача по обеспечению Арктики и других удаленных и труднодоступных территорий Российской Федерации спутниковым интернетом.
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Он отметил, что ситуация со спутниковым изображением и связью значительно влияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.
"Уход с рынка ряда иностранных компаний сформировал необходимость поддержания работоспособности имеющейся иностранной техники и оборудования, создания собственных линий продукции, ускоренного развития отечественных технологий в сфере бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры и ряда других", - перечислил Трутнев.
Он уточнил, что для удержания главенствующих позиций в Арктике необходимо действовать быстрее.
"Конкуренция за Арктические территории растет, в том числе за использование ее военного потенциала. В такой ситуации любое наше отставание в технологическом развитии будет использовано нашими противниками как конкурентное преимущество", - уверен вице-премьер.
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