https://ria.ru/20241122/tramp-1985247271.html

На Украине рассказали, чего ожидают от Трампа

На Украине рассказали, чего ожидают от Трампа - РИА Новости, 22.11.2024

На Украине рассказали, чего ожидают от Трампа

Украина расценивает победу Дональда Трампа на президентских выборах в США как дополнительный шанс ускорить урегулирование конфликта с РФ, заявил в пятницу глава РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:28

2024-11-22T17:28

2024-11-22T17:28

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Украина расценивает победу Дональда Трампа на президентских выборах в США как дополнительный шанс ускорить урегулирование конфликта с РФ, заявил в пятницу глава украинского МИД Андрей Сибига в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Победу президента Трампа мы расцениваем как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом "мир через силу". И, исходя из такой философии, мы надеемся выстраивать наши отношения с новой администрацией президента США", - сказал Сибига на видео, опубликованном на странице МИД в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html

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