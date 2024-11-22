https://ria.ru/20241122/tramp-1985155951.html

Guardian предрекла Трампу новый статус-кво после удара "Орешником"

Guardian предрекла Трампу новый статус-кво после удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

Guardian предрекла Трампу новый статус-кво после удара "Орешником"

Британская газета Guardian после удара силами РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" утверждает, что последние события установят новый... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:48

2024-11-22T11:48

2024-11-22T11:56

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian после удара силами РФ новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" утверждает, что последние события установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа на фоне его обещаний как можно скорее урегулировать украинский конфликт. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Эскалации, которые происходят сейчас, установят новый статус-кво ко дню, когда он (Трамп - ред.) станет президентом", - пишет издание. На тот момент, как отмечает Guardian, возможности Трампа будут варьироваться от "жесткого торга" до "сдачи Украины на растерзание". Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. -0-

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html

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