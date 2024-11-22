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Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и Зеленском, пишет WP - РИА Новости, 22.11.2024
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11:04 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/tramp-1985146274.html
Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и Зеленском, пишет WP
Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и Зеленском, пишет WP - РИА Новости, 22.11.2024
Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и Зеленском, пишет WP
Победитель выборов президента США Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о президенте РФ Владимире Путине и так называемом... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:04
2024-11-22T11:04
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владимир путин
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владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Победитель выборов президента США Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о президенте РФ Владимире Путине и так называемом "плане победы" Владимира Зеленского, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ. Ранее агентство Блумберг передавало, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Трамп поинтересовался у него о взглядах по Украине, а также о позициях других лидеров. Как отмечает издание, европейские лидеры с дня проведения выборов в США 5 ноября общались с Трампом. Газета указывает на то, что в ходе разговоров с ними он не выдвигал требования, а задавал вопросы по Украине. "Что Вы думаете о плане победы Зеленского? Что Вы думаете о Путине?", - приводит издание вопросы, которые победитель американских выборов задал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их телефонного разговора 10 ноября. По данным газеты, аналогичные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы. "Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп был в большей степени в режиме слушателя", - отметил немецкий чиновник. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html
https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и Зеленском, пишет WP

WP: Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и "плане победы" Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Победитель выборов президента США Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о президенте РФ Владимире Путине и так называемом "плане победы" Владимира Зеленского, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ.
Ранее агентство Блумберг передавало, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Трамп поинтересовался у него о взглядах по Украине, а также о позициях других лидеров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg
20 ноября, 14:36
Как отмечает издание, европейские лидеры с дня проведения выборов в США 5 ноября общались с Трампом. Газета указывает на то, что в ходе разговоров с ними он не выдвигал требования, а задавал вопросы по Украине.
"Что Вы думаете о плане победы Зеленского? Что Вы думаете о Путине?", - приводит издание вопросы, которые победитель американских выборов задал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их телефонного разговора 10 ноября.
По данным газеты, аналогичные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы.
«
"Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп был в большей степени в режиме слушателя", - отметил немецкий чиновник.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине
20 ноября, 09:17
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"
Вчера, 00:23
 
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