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"Мой экспорт" оформил 200 договоров страхования отсрочки платежа за год - РИА Новости, 22.11.2024
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12:44 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/strakhovanie-1985168694.html
"Мой экспорт" оформил 200 договоров страхования отсрочки платежа за год
"Мой экспорт" оформил 200 договоров страхования отсрочки платежа за год - РИА Новости, 22.11.2024
"Мой экспорт" оформил 200 договоров страхования отсрочки платежа за год
Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" стала самым востребованным каналом для подачи заявок по программе страхования отсрочки платежа от Российского... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:44
2024-11-22T12:44
экономика
россия
казахстан
белоруссия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" стала самым востребованным каналом для подачи заявок по программе страхования отсрочки платежа от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), в 2024 году через экосистему компании МСП заключили уже 200 договоров страхования, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" доступен на платформе "Мой экспорт", он позволяет компаниям расширять свою клиентскую базу и выходить на новые рынки, не опасаясь финансовых рисков, связанных с неплатежами со стороны иностранных партнеров. Процедура оформления отличается простотой и скоростью: экспортеру достаточно заполнить одну заявку на платформе, после чего в течение 3-4 рабочих дней он получает электронный договор страхования. Программа покрывает как коммерческие, так и политические риски, а максимальный объем поставок по одному договору может достигать 10 миллионов рублей. Страховая премия фиксированная и составляет 20 тысяч рублей при оформлении через экосистему", - говорится в сообщении."Мы наблюдаем растущий спрос на страховые продукты со стороны МСП. Эти инструменты помогают российским компаниям уверенно развивать экспортный потенциал, преодолевая финансовые барьеры и расширяя присутствие на глобальных рынках. Популярность платформы "Мой экспорт" как основного канала для подачи заявок служит свидетельством растущего доверия и является доказательством ее эффективности", - отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.В 2024 году наибольшее количество договоров страхования было заключено для экспорта в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), однако география поставок значительно шире и охватывает также страны Северной и Центральной Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока.АО "ЭКСАР" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
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экономика, россия, казахстан, белоруссия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Казахстан, Белоруссия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт

"Мой экспорт" оформил 200 договоров страхования отсрочки платежа за год

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" стала самым востребованным каналом для подачи заявок по программе страхования отсрочки платежа от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), в 2024 году через экосистему компании МСП заключили уже 200 договоров страхования, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" доступен на платформе "Мой экспорт", он позволяет компаниям расширять свою клиентскую базу и выходить на новые рынки, не опасаясь финансовых рисков, связанных с неплатежами со стороны иностранных партнеров. Процедура оформления отличается простотой и скоростью: экспортеру достаточно заполнить одну заявку на платформе, после чего в течение 3-4 рабочих дней он получает электронный договор страхования. Программа покрывает как коммерческие, так и политические риски, а максимальный объем поставок по одному договору может достигать 10 миллионов рублей. Страховая премия фиксированная и составляет 20 тысяч рублей при оформлении через экосистему", - говорится в сообщении.
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"Мы наблюдаем растущий спрос на страховые продукты со стороны МСП. Эти инструменты помогают российским компаниям уверенно развивать экспортный потенциал, преодолевая финансовые барьеры и расширяя присутствие на глобальных рынках. Популярность платформы "Мой экспорт" как основного канала для подачи заявок служит свидетельством растущего доверия и является доказательством ее эффективности", - отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
В 2024 году наибольшее количество договоров страхования было заключено для экспорта в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), однако география поставок значительно шире и охватывает также страны Северной и Центральной Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока.
АО "ЭКСАР" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
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ЭкономикаРоссияКазахстанБелоруссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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