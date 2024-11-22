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В Белом доме испугались сотрудничества между Россией и Китаем - РИА Новости, 22.11.2024
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23:29 22.11.2024 (обновлено: 23:42 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/ssha-1985297522.html
В Белом доме испугались сотрудничества между Россией и Китаем
В Белом доме испугались сотрудничества между Россией и Китаем - РИА Новости, 22.11.2024
В Белом доме испугались сотрудничества между Россией и Китаем
США считают, что усиление сотрудничества Россией и КНДР будет представлять собой "серьезный вызов" в предстоящие годы, заявила в пятницу спецпомощник... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:29
2024-11-22T23:42
в мире
сша
россия
украина
энтони блинкен
дмитрий песков
центр стратегических и международных исследований
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США считают, что усиление сотрудничества Россией и КНДР будет представлять собой "серьезный вызов" в предстоящие годы, заявила в пятницу спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер."Это, по моему мнению, будет серьезным вызовом для администрации США на предстоящие годы", - сказала Рэпп Хупер, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.Она повторила многократно озвученный Вашингтоном тезис о том, что на российской территории сегодня якобы присутствуют "тысячи северокорейских военных". Как отметила чиновница, в США полагают, что взамен Россия поставляет КНДР высокотехнологичную продукцию.В конце октября госсекретарь США Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине.Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
https://ria.ru/20241122/kitay-1985112775.html
https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, дмитрий песков, центр стратегических и международных исследований , вооруженные силы украины, китай
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Центр стратегических и международных исследований , Вооруженные силы Украины, Китай
В Белом доме испугались сотрудничества между Россией и Китаем

В Белом доме испугались усиления сотрудничества между Россией и Китаем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США считают, что усиление сотрудничества Россией и КНДР будет представлять собой "серьезный вызов" в предстоящие годы, заявила в пятницу спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер.
"Это, по моему мнению, будет серьезным вызовом для администрации США на предстоящие годы", - сказала Рэпп Хупер, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
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Она повторила многократно озвученный Вашингтоном тезис о том, что на российской территории сегодня якобы присутствуют "тысячи северокорейских военных". Как отметила чиновница, в США полагают, что взамен Россия поставляет КНДР высокотехнологичную продукцию.
В конце октября госсекретарь США Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине.
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В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР
20 ноября, 22:27
Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
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В миреСШАРоссияУкраинаЭнтони БлинкенДмитрий ПесковЦентр стратегических и международных исследованийВооруженные силы УкраиныКитай
 
 
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