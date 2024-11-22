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США предупредили ВПК о якобы угрозе диверсий со стороны России

США предупредили ВПК о якобы угрозе диверсий со стороны России - РИА Новости, 22.11.2024

США предупредили ВПК о якобы угрозе диверсий со стороны России

Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил, что ФБР, Пентагон и другие ведомства предупредили американский оборонный бизнес о риске диверсионных РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T01:06

2024-11-22T01:06

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил, что ФБР, Пентагон и другие ведомства предупредили американский оборонный бизнес о риске диверсионных операций РФ, при этом не привел никаких конкретных доказательств существования такой угрозы. "Американским компаниям, особенно тем, которые поддерживают субъектов, вовлеченных в конфликт на Украине или в другие текущие геополитические конфликты, рекомендуется усилить бдительность и меры безопасности в качестве меры предосторожности", - следует из заявления. В Национальном центре контрразведки утверждают, что брифинг для оборонного бизнеса был проведен на фоне якобы осуществленных российскими разведывательными службами "диверсионных операций" против "европейских военных объектов, иностранных оборонных компаний, логистических объектов и коммунальных служб". При этом какие-либо конкретные эпизоды в заявлении не упоминаются. В октябре национальная прокуратура Польши сообщила о задержании группы диверсантов, которые отправляли посылки со взрывными устройствами курьерскими службами. Прокуратура заявляла, что деятельность группы заключалась в совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки. Кроме того, целью группы, по данным следствия, было тестирование канала передачи такого рода отправлений, которые должны были быть доставлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду. Газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что пересылка взрывных устройств якобы была некой тайной операцией России. Сообщения о том, что Россия якобы может быть причастна к пересылке курьерскими службами посылок со взрывными устройствами в ЕС, являются необоснованными инсинуациями со стороны СМИ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241121/diversiya-1984922832.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков, фбр, министерство обороны сша, евросоюз, в мире