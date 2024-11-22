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ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985119703.html
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 22.11.2024
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:35
2024-11-22T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на местного жителя. "Местный житель Харьковской области стал очевидцем сброса человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела. Количество трупов свидетель не посчитал, поскольку сильно испугался и покинул данный район", - сообщил Марочко. По его словам, эту информацию косвенно подтверждает агентурный источник, который ранее передавал информацию об обнаружении рыбаками фрагментов человеческих останков ниже по течению от участка сброса.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на Купянском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на местного жителя.
"Местный житель Харьковской области стал очевидцем сброса человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела. Количество трупов свидетель не посчитал, поскольку сильно испугался и покинул данный район", - сообщил Марочко.
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По его словам, эту информацию косвенно подтверждает агентурный источник, который ранее передавал информацию об обнаружении рыбаками фрагментов человеческих останков ниже по течению от участка сброса.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВ мире
 
 
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