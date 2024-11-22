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ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 22.11.2024
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:35
2024-11-22T07:35
2024-11-22T07:35
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на местного жителя. "Местный житель Харьковской области стал очевидцем сброса человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела. Количество трупов свидетель не посчитал, поскольку сильно испугался и покинул данный район", - сообщил Марочко. По его словам, эту информацию косвенно подтверждает агентурный источник, который ранее передавал информацию об обнаружении рыбаками фрагментов человеческих останков ниже по течению от участка сброса.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на Купянском направлении