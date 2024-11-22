https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985119703.html

ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко

ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 22.11.2024

ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол, сообщил Марочко

ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:35

2024-11-22T07:35

2024-11-22T07:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

харьковская область

в мире

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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на местного жителя. "Местный житель Харьковской области стал очевидцем сброса человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела. Количество трупов свидетель не посчитал, поскольку сильно испугался и покинул данный район", - сообщил Марочко. По его словам, эту информацию косвенно подтверждает агентурный источник, который ранее передавал информацию об обнаружении рыбаками фрагментов человеческих останков ниже по течению от участка сброса.

https://ria.ru/20241122/selidovo-1985112916.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире