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Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985118582.html
Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений
Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений - РИА Новости, 22.11.2024
Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений
ВСУ испытывают проблемы с обеспечением на ряде участков в зоне спецоперациии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:03
2024-11-22T07:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с обеспечением на ряде участков в зоне спецоперациии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В Харьковской области, оккупированных частях ЛНР и частично ДНР у вооруженных формирований Украины большие проблемы с обеспечением войск. Из перехваченного боевого донесения в штаб стратегического командования вооруженных формирований Украины "Хортица" стало известно о больших проблемах с обеспечением украинских боевиков всеми видами довольствия", - сообщил Марочко. По его словам, на данный момент ВСУ испытывают трудности не только с логистикой, но и с дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, ГСМ, медикаментов и других материально-технических средств. "Около 25% от нехватки связано с уничтожением складов российской армией. Также в документе отражена работа по оптимизации выплат денежного довольствия, где предусмотрено урезание ряда надбавок и сокращение прочих выплат", - дополнил Марочко.
https://ria.ru/20241122/podpole-1985117538.html
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений

Марочко: у ВСУ начались проблемы с обеспечением в Харьковской области, ДНР и ЛНР

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с обеспечением на ряде участков в зоне спецоперациии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Харьковской области, оккупированных частях ЛНР и частично ДНР у вооруженных формирований Украины большие проблемы с обеспечением войск. Из перехваченного боевого донесения в штаб стратегического командования вооруженных формирований Украины "Хортица" стало известно о больших проблемах с обеспечением украинских боевиков всеми видами довольствия", - сообщил Марочко.
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По его словам, на данный момент ВСУ испытывают трудности не только с логистикой, но и с дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, ГСМ, медикаментов и других материально-технических средств.
"Около 25% от нехватки связано с уничтожением складов российской армией. Также в документе отражена работа по оптимизации выплат денежного довольствия, где предусмотрено урезание ряда надбавок и сокращение прочих выплат", - дополнил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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