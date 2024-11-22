https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985118582.html

Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений

Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений - РИА Новости, 22.11.2024

Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений

ВСУ испытывают проблемы с обеспечением на ряде участков в зоне спецоперациии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:03

2024-11-22T07:03

2024-11-22T07:03

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с обеспечением на ряде участков в зоне спецоперациии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В Харьковской области, оккупированных частях ЛНР и частично ДНР у вооруженных формирований Украины большие проблемы с обеспечением войск. Из перехваченного боевого донесения в штаб стратегического командования вооруженных формирований Украины "Хортица" стало известно о больших проблемах с обеспечением украинских боевиков всеми видами довольствия", - сообщил Марочко. По его словам, на данный момент ВСУ испытывают трудности не только с логистикой, но и с дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, ГСМ, медикаментов и других материально-технических средств. "Около 25% от нехватки связано с уничтожением складов российской армией. Также в документе отражена работа по оптимизации выплат денежного довольствия, где предусмотрено урезание ряда надбавок и сокращение прочих выплат", - дополнил Марочко.

https://ria.ru/20241122/podpole-1985117538.html

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985115182.html

луганская народная республика

харьковская область

украина

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина