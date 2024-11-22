https://ria.ru/20241122/spetsodezhda-1985195022.html

Миллионный метр мембраны произвели в Ивановской области

Миллионный метр мембраны произвели в Ивановской области - РИА Новости, 22.11.2024

Миллионный метр мембраны произвели в Ивановской области

Производители Ивановской области наращивают производство тканей с различными специальными свойствами; так, в регионе выпустили первый миллионный метр мембраны,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:56

2024-11-22T13:56

2024-11-22T13:56

ивановская область

россия

иваново

станислав воскресенский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Производители Ивановской области наращивают производство тканей с различными специальными свойствами; так, в регионе выпустили первый миллионный метр мембраны, сообщает пресс-служба правительства области. На шестом межрегиональном отраслевом форуме "Спецодежда" в Иванове представили инновационные технологии в текстиле, выпуск мембраны одна из них. Последние несколько лет предприятия региона работают в направлении диверсификации текстильного производства. Ивановские производители наращивают долю производства тканей с различными специальными свойствами, сохраняя ведущие компетенции по выпуску хлопчатобумажных тканей (80% от всего объема выпуска в РФ). Один из проектов по выпуску инновационных тканей реализует группа компаний "Меркурий", где наладили первое в России производство мембраны. Мембранные технологии являются самым быстро развивающимся и самым дорогим сегментом легкой промышленности. Так, в Ивановской области выпустили первый миллионный метр мембраны российского производства. "На производстве есть собственная современная лаборатория, где мы проводим эксперименты с нашей мембраной, с тканями. Изменяя химический состав нашей мембраны, мы непосредственно влияем на ее качество. Добавляя те или иные ингредиенты в состав гранулы, из которой делаются мембраны, мы можем сделать ткань, например, огнестойкой", – сообщили в компании. Именно с компаний "Фотопринт-Иваново" (входит в группу компаний "Меркурий") заключен первый в Ивановской области специальный инвестиционный контракт с участием Минпромторга России, регионального правительства и администрации города Иваново. Губернатор региона Станислав Воскресенский ранее отметил, что благодаря этой компании у региона есть амбиция стать лидером в стране по производству мембранных тканей. Межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" проводится в регионе уже в шестой раз. За это время он стал авторитетной площадкой для профессионального сообщества, создал возможности для обмена опытом и укрепления деловых контактов. В этом году основное внимание участники и эксперты сосредоточили на обсуждении вопросов развития рынка спецодежды, основных трендов 2025 года, инновационных технологий в текстиле.

https://ria.ru/20241122/spetsodezhda-1985192654.html

https://ria.ru/20241010/otkhody-1977467513.html

россия

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иваново, станислав воскресенский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)