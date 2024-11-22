https://ria.ru/20241122/shalash-1985145723.html

Новый макет шалаша Ленина появится на месте сгоревшего

Новый макет шалаша Ленина появится на месте сгоревшего - РИА Новости, 22.11.2024

Новый макет шалаша Ленина появится на месте сгоревшего

Новый макет соломенного шалаша Ленина появится в музее на месте сгоревшего, сообщили в музее "Шалаш В.И. Ленина". РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:01

2024-11-22T11:01

2024-11-22T11:01

городское хозяйство москвы

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Новый макет соломенного шалаша Ленина появится в музее на месте сгоревшего, сообщили в музее "Шалаш В.И. Ленина". Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в четверг сообщала, что на территории музея "Шалаш В.И. Ленина" происходило тление шалаша, пожар был ликвидирован. На фотографиях после пожара, опубликованных в Telegram-канале прокуратуры города, от шалаша осталось немного: металлический каркас и несколько полуобгоревших деревянных палок. "В связи с последними событиями спешим уточнить: макет шалаша, возводимый рядом с памятником, горел трижды: в 1990-е годы, в 2004 году и 21 ноября 2024 года. Новый макет будет восстановлен на прежнем месте, о чем мы непременно сообщим нашим уважаемым подписчикам", - говорится в сообщении музея на его странице "Вконтакте". По данным сайта музея, мемориальный архитектурный комплекс состоит из гранитного памятника Ленину "Шалаш", гранитного пирса, выставочного павильона, "Зеленого кабинета" и макета соломенного шалаша. "Соломенный макет шалаша обязательно будет восстановлен. Плановое обновление должно было состояться в апреле 2025 года, но, в связи с инцидентом, будет перенесено на ближайшее время. Также сообщаем, что макет обновляется один раз в два года или, если возникает необходимость, чаще. Макет состоит из металлического каркаса, жердей и сена. Восстановить его будет не сложно. Шалаш является частью уличной экспозиции и не влияет на функциональность музея касательно предоставления музейных услуг", - уточнили в администрации музея.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html

https://ria.ru/20241121/prikame-1985101304.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия