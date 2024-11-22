https://ria.ru/20241122/ryutte-1985123947.html

Рютте хочет призвать Трампа не уступать России, пишет WP

Рютте хочет призвать Трампа не уступать России, пишет WP - РИА Новости, 22.11.2024

Рютте хочет призвать Трампа не уступать России, пишет WP

Генсек НАТО Марк Рютте, как ожидается, навестит победителя выборов президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:02

2024-11-22T09:02

2024-11-22T09:02

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, как ожидается, навестит победителя выборов президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине и напомнить, что в его интересах не идти на уступки России, пишет газета Washington Post. "Рютте, как ожидается, скоро поедет в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине, которые, как сказал Трамп, он хочет провести", - говорится в публикации, которая ссылается на чиновников. Рютте, как пишет газета, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности. По мнению высокопоставленного немецкого чиновника, генсек НАТО будет советовать победителю американских выборов разрешить конфликт на Украине таким образом, чтобы это не сказалось на его президентском сроке. Как полагают источники, Рютте, скорее всего, станет ведущим представителем Европы в дискуссиях с Трампом. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html

https://ria.ru/20241122/voyna-1985107533.html

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

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