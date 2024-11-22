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В Совфеде подчеркнули, что улучшения переговорных позиций Киева не будет - РИА Новости, 22.11.2024
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01:07 22.11.2024 (обновлено: 01:08 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/rossiya-1985106168.html
В Совфеде подчеркнули, что улучшения переговорных позиций Киева не будет
В Совфеде подчеркнули, что улучшения переговорных позиций Киева не будет - РИА Новости, 22.11.2024
В Совфеде подчеркнули, что улучшения переговорных позиций Киева не будет
Никакого стратегического поражения России и "улучшения переговорных позиций" Киева не будет, продолжение атак на РФ ракетами западных стран ставят под ответный... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T01:07
2024-11-22T01:08
россия
киев
сша
константин косачев
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Никакого стратегического поражения России и "улучшения переговорных позиций" Киева не будет, продолжение атак на РФ ракетами западных стран ставят под ответный удар сами эти страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В четверг в своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Заявление президента России адресовано всем тем, кто полагал, что никакого ответа на применение американских и британских ракет по российским объектам не последует. Никто не блефует, и наши намерения разъяснены предельно четко и конкретно", – написал сенатор в своем Telegram-канале. Но услышат ли политики, а также военные "ракетных" стран - США, Великобритании и Франции - это главный вопрос, отметил он. "Однако я бы не советовал им проверять, когда наши слова перейдут в дела. Но нужно чётко понимать: вся ответственность на них. Никакого стратегического поражения России и "улучшения переговорных позиций" Киева не будет. Эскалация вызовет не деэскалацию, а прямую угрозу для их стран", - подчеркнул Косачев. По его словам, продолжение атак ракетами западных стран "ставят под ответный удар сами эти страны". "То есть те, кто даёт разрешение, должны понимать: это именно они обрекли свои страны на возможные ответные удары России", - написал законодатель. Косачев отметил, что применение ракет средней и меньшей дальности - следствие разрушения США механизма контроля по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Вот так одно ошибочное решение неизбежно влечет за собой нарастание угроз", - подчеркнул он. При этом парламентарий указал, что дорога к мирному решению споров по-прежнему открыта, и выбор за другой стороной, причем это - не Украина. "Эскалация не останется без ответа, но рассчитывать, что пострадают из-за безответственности западных политиков только украинцы и россияне, больше не получится", - написал он.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html
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россия, киев, сша, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Киев, США, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совфеде подчеркнули, что улучшения переговорных позиций Киева не будет

Косачев: поражения России и улучшения переговорных позиций Киева не будет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСовет Федерации
Совет Федерации - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Никакого стратегического поражения России и "улучшения переговорных позиций" Киева не будет, продолжение атак на РФ ракетами западных стран ставят под ответный удар сами эти страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В четверг в своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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"Заявление президента России адресовано всем тем, кто полагал, что никакого ответа на применение американских и британских ракет по российским объектам не последует. Никто не блефует, и наши намерения разъяснены предельно четко и конкретно", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Но услышат ли политики, а также военные "ракетных" стран - США, Великобритании и Франции - это главный вопрос, отметил он. "Однако я бы не советовал им проверять, когда наши слова перейдут в дела. Но нужно чётко понимать: вся ответственность на них. Никакого стратегического поражения России и "улучшения переговорных позиций" Киева не будет. Эскалация вызовет не деэскалацию, а прямую угрозу для их стран", - подчеркнул Косачев.
По его словам, продолжение атак ракетами западных стран "ставят под ответный удар сами эти страны". "То есть те, кто даёт разрешение, должны понимать: это именно они обрекли свои страны на возможные ответные удары России", - написал законодатель.
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Косачев отметил, что применение ракет средней и меньшей дальности - следствие разрушения США механизма контроля по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Вот так одно ошибочное решение неизбежно влечет за собой нарастание угроз", - подчеркнул он.
При этом парламентарий указал, что дорога к мирному решению споров по-прежнему открыта, и выбор за другой стороной, причем это - не Украина. "Эскалация не останется без ответа, но рассчитывать, что пострадают из-за безответственности западных политиков только украинцы и россияне, больше не получится", - написал он.
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