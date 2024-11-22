https://ria.ru/20241122/rets-1985262254.html

Смоленским компаниям упростили участие в программе "Сделано в России"

Смоленским компаниям упростили участие в программе "Сделано в России" - РИА Новости, 22.11.2024

Смоленским компаниям упростили участие в программе "Сделано в России"

Между Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и правительством Смоленской области заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на упрощение... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:50

2024-11-22T18:50

2024-11-22T18:50

экономика

смоленская область

россия

хабаровский край

вероника никишина

василий анохин

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Между Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и правительством Смоленской области заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на упрощение процедуры получения сертификата "Сделано в России" для смоленских производителей, сообщает центр."Документ открывает экспортерам дополнительные возможности для участия в программе продвижения под национальном брендом Made in Russia. Соглашение подписали 22 ноября генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Смоленской области Василий Анохин", - говорится в сообщении.Напомним, что для вступления в программу продвижения Made in Russia необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ или услуг. Подписанный документ предполагает взаимодействие РЭЦ с Центром поддержки экспорта Смоленской области, который выступает оператором и органом по сертификации в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в Смоленске". Теперь компании, обладающие сертификатами от ЦПЭ, смогут получить сертификат "Сделано в России" от РЭЦ.ЦПЭ будет предоставлять РЭЦ заключения об оценке соответствия выданных им сертификатов "Сделано в Смоленске" в течение двух рабочих дней с момента запроса, что ускорит процесс получения сертификата "Сделано в России".Росстандарт 11 ноября 2024 года зарегистрировал систему добровольной сертификации "Сделано в Смоленске", что предусматривает наличие публичного реестра выданных сертификатов "Сделано в Смоленске" на официальном сайте агентства. На ресурсе сейчас представлена вся необходимая информация о сертифицированной продукции, производителе и сроках действия сертификата.Кроме того, стороны договорились о совместном планировании мероприятий по продвижению продукции, сертифицированной в обеих системах сертификации, включая участие в международных мероприятиях, рекламных кампаниях и других маркетинговых активностях, направленных на поддержку смоленских производителей на глобальном рынке."Сегодня мы сделали важный шаг для развития экспортного потенциала Смоленской области. Объединив усилия, мы создаем более эффективную и, главное, удобную для компаний систему сертификации. Она позволит местным производителям быстрее и проще выходить на международные рынки и успешно конкурировать с зарубежными компаниями. Аналогичную работу по созданию региональных систем добровольной сертификации в настоящее время ведут Башкортостан, Карелия, Хабаровский край и Орловская область. Регионы, имеющие действующие системы, такие как Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Вологодская область, также планируют заключить соглашения с РЭЦ", - отметила Никишина.Смоленская область стала вторым регионом, который заключил соглашение с РЭЦ для реализации программы "Сделано в России". В августе 2024 года аналогичное соглашение подписала Ростовская область, однако Смоленская область - первый регион, который создал собственную систему добровольной сертификации с нуля для участия в этой программе."Подписание соглашения - реальная помощь нашим производителям в выходе на новые рынки. Мы стремимся максимально упростить все бюрократические процедуры и создать максимально комфортные условия для смоленского бизнеса", - добавил в свою очередь Анохин.На сегодняшний день шесть компаний из Смоленской области уже получили сертификаты "Сделано в России" с помощью Центра поддержки экспорта (ИТЦ "ПРОМИКС", ИП Крушанов В.А., "САДКИ", "Лазертаг", "Вима", ПО "СмоленскЭлектроКабель").Больше узнать о сертификации "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241122/strakhovanie-1985168694.html

https://ria.ru/20241121/rets-1985039334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, смоленская область, россия, хабаровский край, вероника никишина, василий анохин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), российский экспортный центр (рэц)