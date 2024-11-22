https://ria.ru/20241122/raketa-1985223856.html

В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник"

В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник"

Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты как ответную меру на удары Украиной западным дальнобойным оружием по нашей территории, РФ продолжит... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:51

2024-11-22T15:51

2024-11-22T15:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

днепропетровск

виктор бондарев

владимир путин

совет федерации рф

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты как ответную меру на удары Украиной западным дальнобойным оружием по нашей территории, РФ продолжит отвечать на любые выпады и агрессию в свой адрес, заявил РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-глава ВКС РФ Виктор Бондарев. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Конфликт приобретает глобальный характер. Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении – как вынужденную меру в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по нашей территории", - сказал сенатор. Бондарев отметил, что после заявления президента РФ, обращенного не только гражданам России, но и всему мировому сообществу, ООН призывало стороны войны на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. "Пересмотрят ли западные страны планы по разрешению Киеву бить вглубь России – гадать не имеет смысла. Мы однозначно будем продолжать отвечать на любые выпады и агрессию со стороны коллективного Запада в зависимости от складывающейся реальной ситуации и обстановки", - подчеркнул он. Он добавил, что Россия провела свои действия в ответ на усиливающуюся провокационную агрессию со стороны коллективного Запада, "жаждущего развязать мировую войну". "Поэтому, стороной войны в данном случае являются страны блока НАТО, а если конкретно - США и Великобритания", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

россия

украина

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T15:51 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, днепропетровск, виктор бондарев, владимир путин, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, оон, первый запуск ракеты "орешник", безопасность, ракета "орешник"