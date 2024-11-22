https://ria.ru/20241122/raketa-1985223856.html
В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник"
В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник"
Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты как ответную меру на удары Украиной западным дальнобойным оружием по нашей территории, РФ продолжит... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:51
2024-11-22T15:51
2024-11-22T15:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
виктор бондарев
владимир путин
совет федерации рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты как ответную меру на удары Украиной западным дальнобойным оружием по нашей территории, РФ продолжит отвечать на любые выпады и агрессию в свой адрес, заявил РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-глава ВКС РФ Виктор Бондарев. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Конфликт приобретает глобальный характер. Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении – как вынужденную меру в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по нашей территории", - сказал сенатор. Бондарев отметил, что после заявления президента РФ, обращенного не только гражданам России, но и всему мировому сообществу, ООН призывало стороны войны на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. "Пересмотрят ли западные страны планы по разрешению Киеву бить вглубь России – гадать не имеет смысла. Мы однозначно будем продолжать отвечать на любые выпады и агрессию со стороны коллективного Запада в зависимости от складывающейся реальной ситуации и обстановки", - подчеркнул он. Он добавил, что Россия провела свои действия в ответ на усиливающуюся провокационную агрессию со стороны коллективного Запада, "жаждущего развязать мировую войну". "Поэтому, стороной войны в данном случае являются страны блока НАТО, а если конкретно - США и Великобритания", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-22T15:51
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Виктор Бондарев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Воздушно-космические силы России, ООН, Первый запуск ракеты "Орешник", Безопасность, Ракета "Орешник"
В Совфеде прокомментировали применение ракеты "Орешник"
Сенатор Бондарев назвал применение ракеты "Орешник" ответом на удары ВСУ