Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель
Боррель: Путин и Трамп сядут за стол переговоров по ситуации на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп, который вскоре займет должность президента США, сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если Трамп покажет готовность прислушаться к озабоченностям РФ и понять причины начала СВО, это может создать основу для мирного диалога.
"Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина. Недавно я был на Украине и разговаривал с (Владимиром) Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России - это то, что он не примет, и это понятно", — сказал политик в интервью радиостанции Cadena SER.
По его словам, большинство европейских стран, хоть и не единогласно, но готовы продолжать оказывать помощь Киеву. Кроме того, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он всегда выступал за решение разрешить Украине использовать оружия для атаки вглубь России.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.