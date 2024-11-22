Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 22.11.2024 (обновлено: 10:59 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/pravitelstvo-1985143986.html
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных - РИА Новости, 22.11.2024
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных
Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:52
2024-11-22T10:59
общество
россия
госдума рф
лдпр
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841046_0:15:3028:1718_1920x0_80_0_0_067cfac13651bdf71c24f252b2440e40.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ, документы к проекту доступны в думской электронной базе. Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты Госдумы от фракции "ЛДПР". "С учетом социальной значимости законопроекта правительство Российской Федерации поддерживает его концепцию", - говорится в отзыве кабмина. Из проекта закона следует, что изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона "Об образовании в РФ", исключая периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. "Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20241104/ege-1981830918.html
https://ria.ru/20241021/ege-1979206919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841046_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_835b2a88204e755e386f9a5f1b63edc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных

Правительство поддержало проект о невключении военной службы в срок действия ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ, документы к проекту доступны в думской электронной базе.
Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты Госдумы от фракции "ЛДПР".
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
ЕГЭ позволяет выбрать ВУЗ своей мечты широко, считают в Минобрнауки
4 ноября, 20:14
"С учетом социальной значимости законопроекта правительство Российской Федерации поддерживает его концепцию", - говорится в отзыве кабмина.
Из проекта закона следует, что изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона "Об образовании в РФ", исключая периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ.
"Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Определены минимальные баллы ЕГЭ для педвузов на 2025/2026 годы
21 октября, 21:48
 
ОбществоРоссияГосдума РФЛДПРСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала