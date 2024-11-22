https://ria.ru/20241122/pravitelstvo-1985143986.html

Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных

Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных - РИА Новости, 22.11.2024

Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных

Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:52

2024-11-22T10:52

2024-11-22T10:59

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ, документы к проекту доступны в думской электронной базе. Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты Госдумы от фракции "ЛДПР". "С учетом социальной значимости законопроекта правительство Российской Федерации поддерживает его концепцию", - говорится в отзыве кабмина. Из проекта закона следует, что изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона "Об образовании в РФ", исключая периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. "Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20241104/ege-1981830918.html

https://ria.ru/20241021/ege-1979206919.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование