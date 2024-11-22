https://ria.ru/20241122/pravitelstvo-1985143986.html
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных - РИА Новости, 22.11.2024
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных
Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:52
2024-11-22T10:52
2024-11-22T10:59
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ, документы к проекту доступны в думской электронной базе. Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты Госдумы от фракции "ЛДПР". "С учетом социальной значимости законопроекта правительство Российской Федерации поддерживает его концепцию", - говорится в отзыве кабмина. Из проекта закона следует, что изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона "Об образовании в РФ", исключая периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. "Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20241104/ege-1981830918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство поддержало проект о сроке действия ЕГЭ для военных
Правительство поддержало проект о невключении военной службы в срок действия ЕГЭ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырехлетний срок действия ЕГЭ, документы к проекту доступны в думской электронной базе.
Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты Госдумы от фракции "ЛДПР
".
"С учетом социальной значимости законопроекта правительство Российской Федерации
поддерживает его концепцию", - говорится в отзыве кабмина.
Из проекта закона следует, что изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона "Об образовании в РФ", исключая периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ.
"Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.