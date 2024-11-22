https://ria.ru/20241122/post-1985211417.html
Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост
Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост - РИА Новости, 22.11.2024
Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост
Заместитель губернатора Тюменской области, глава представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов уволился с должности по РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:03
2024-11-22T15:03
2024-11-22T15:03
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области, глава представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов уволился с должности по собственному желанию, сообщает в пятницу информационный центр правительства региона. "Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, распоряжение об увольнении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - сказано в сообщении. Тараканов с 2018 года был представителем от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации, 24 сентября 2024 года он сложил полномочия, уступив место врио секретаря генсовета "Единой России" Владимиру Якушеву. В сентябре тюменский губернатор назначил Тараканова своим заместителем, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ.
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политика, тюменская область, россия, александр моор, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия
Политика, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост
Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост по собственному желанию