https://ria.ru/20241122/post-1985211417.html

Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост

Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост - РИА Новости, 22.11.2024

Замгубернатора Тюменской области Тараканов покинул пост

Заместитель губернатора Тюменской области, глава представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов уволился с должности по РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:03

2024-11-22T15:03

2024-11-22T15:03

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ТЮМЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области, глава представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов уволился с должности по собственному желанию, сообщает в пятницу информационный центр правительства региона. "Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, распоряжение об увольнении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - сказано в сообщении. Тараканов с 2018 года был представителем от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации, 24 сентября 2024 года он сложил полномочия, уступив место врио секретаря генсовета "Единой России" Владимиру Якушеву. В сентябре тюменский губернатор назначил Тараканова своим заместителем, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ.

https://ria.ru/20241121/yama-1985006628.html

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политика, тюменская область, россия, александр моор, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия