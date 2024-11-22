https://ria.ru/20241122/peterburg-1985290829.html

В Петербурге обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе

В Петербурге обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе - РИА Новости, 22.11.2024

В Петербурге обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе

Полицейские обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, он задержан, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:56

2024-11-22T21:56

2024-11-22T22:14

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Полицейские обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, он задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.По ее данным, в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступил звонок от мужчины об угрозе взрыва в кафе. Он сообщил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району старший сержант полиции Георгий Исаков и прапорщик полиции Михаил Смирнов."Они мгновенно оценили обстановку и приняли решение эвакуировать посетителей. Затем полицейские приблизились к мужчине и, отвлекая внимание, зафиксировали его руку с опасным предметом. Далее сотрудники полиции убедили злоумышленника передать взрывоопасный предмет подоспевшему командиру отдельного батальона ППСП УМВД России по Фрунзенскому району подполковнику полиции Александру Пихоцкому, который поместил его под специальное устройство. Взрывотехники подтвердили, что это ручная граната Ф-1", - рассказала Волк.Она отметила, что мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства: это 43-летний житель того же дома, где находится кафе.Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Граната направлена на экспертизу, по результатам который будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), заключила официальный представитель МВД РФ.

https://ria.ru/20241115/peterburg-1983922159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк