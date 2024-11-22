https://ria.ru/20241122/peterburg-1985282873.html

Губернатор Петербурга Беглов встретился с президентом Кубы

Губернатор Петербурга Беглов встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 22.11.2024

Губернатор Петербурга Беглов встретился с президентом Кубы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, науки,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:48

2024-11-22T20:48

2024-11-22T20:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры и образования, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Беглов, находящийся с официальным визитом на Кубе во главе делегации Санкт Петербурга, в ходе встречи с президентом страны подчеркнул, что сотрудничество с Кубой для Петербурга имеет особое значение. "Сегодня российско-кубинские отношения отличаются атмосферой высокого доверия. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Советский Союз и Россия всегда поддерживали и поддерживают кубинский народ в борьбе за независимость, выступали против ограничений, эмбарго, блокад. Ваша страна много десятилетий выдерживает натиск недружественных государств. Для нас Куба – это пример стойкости и мужества народа", - сказал Беглов. По его словам, в настоящее время Петербургу в российско-кубинских отношениях принадлежит особая роль, и благодаря президенту Кубы эти связи получают новый импульс. Сообщается, что наметился рост товарооборота между Петербургом и Кубой. В 2023 году он вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Выросли поставки из Петербурга мебели, фармацевтической продукции и органических химических соединений, а из Республики Куба - электрических машин и оборудования, алкогольных и безалкогольных напитков. Беглов отметил, что потенциал для расширения торговли далеко не исчерпан. "Дни Санкт-Петербурга", которые открылись здесь, дают хорошую возможность для взаимного поиска новых партнёров. Программа очень насыщенная. Она включает мероприятия во многих сферах - от здравоохранения и образования до информационных технологий и туризма. Город готов предложить кубинским коллегам работу над новыми проектами в сферах экономики, науки, молодёжной политики и многих других. Эти проекты послужат нашим народам и укрепят дружественные связи", - сказал губернатор. Он отметил, что Петербург занимает лидирующие позиции в России по внедрению цифровых технологий в государственном управлении и городском хозяйстве. В активной стадии находится разработка соглашения между комитетом по информатизации и связи Петербурга и министерством связей Кубы. Беглов предложил президенту Кубы рассмотреть возможность открытия Информационного делового центра Петербурга в Гаване для расширения деловых и культурных связей, активизации дальнейшего сотрудничества. Как отмечается в сообщении, особое внимание планируется уделять молодежным контактам. "Вместе с министерством Республики Куба и Академией изящных искусств Сан-Алехандро мы провели конкурс "Петербург карибскими красками". Нас поразил высокий уровень мастерства учеников академии. Сейчас также подписаны договоры о сотрудничестве между петербургскими и кубинскими школами", - отметил губернатор. Он пригласил лучших выпускников кубинских школ в Петербург на праздник "Алые Паруса". В Петербурге также запущен пилотный проект Международного летнего лагеря. В следующем году его гостями могут стать кубинские школьники. Для них уже разработана увлекательная и насыщенная программа. По словам губернатора, подарком кубинцам в рамках "Дней Санкт-Петербурга" станет концерт, подготовленный известными артистами и творческими коллективами Петербурга и посвящённый 505-й годовщине основания Гаваны. "В следующем году мы отмечаем очередной юбилей – 25 лет установления партнёрских отношений между Петербургом и Гаваной. Планируем направить делегацию для проведения совместных праздничных мероприятий", - сказал Беглов.

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https://ria.ru/20241105/bermudes-1981856991.html

https://ria.ru/20240722/kuba-1961101402.html

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Дарья Буймова

санкт-петербург, куба, россия, александр беглов, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, в мире