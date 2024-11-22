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Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 22.11.2024
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09:48 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/peskov-1985131040.html
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 22.11.2024
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами
Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:48
2024-11-22T09:48
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - подчеркнул Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что нелегалы и мигранты, которые нарушают законы РФ, создают предпосылки для распространения преступности."В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема", - резюмировал Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами

Песков: проблему для России представляют не мигранты, а нелегалы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт мигранта во время проверки
Загранпаспорт мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт мигранта во время проверки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - подчеркнул Песков.
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Пресс-секретарь российского президента отметил, что нелегалы и мигранты, которые нарушают законы РФ, создают предпосылки для распространения преступности.
"В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема", - резюмировал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
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