https://ria.ru/20241122/peskov-1985131040.html
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 22.11.2024
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами
Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:48
2024-11-22T09:48
2024-11-22T09:48
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - подчеркнул Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что нелегалы и мигранты, которые нарушают законы РФ, создают предпосылки для распространения преступности."В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема", - резюмировал Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html
https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdb7f6d4342697af2a3d9efbfe440cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами
Песков: проблему для России представляют не мигранты, а нелегалы
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты", - подчеркнул Песков
.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что нелегалы и мигранты, которые нарушают законы РФ, создают предпосылки для распространения преступности.
"В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема", - резюмировал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.