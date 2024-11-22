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Пашинян призвал Баку и Ереван налаживать экономические связи
Пашинян призвал Баку и Ереван налаживать экономические связи - РИА Новости, 22.11.2024
Пашинян призвал Баку и Ереван налаживать экономические связи
Ереван и Баку должны начать осторожно налаживать экономические связи, признав территориальную целостность друг друга в бывших советских границах, заявил премьер РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:52
2024-11-22T23:52
2024-11-22T23:52
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Ереван и Баку должны начать осторожно налаживать экономические связи, признав территориальную целостность друг друга в бывших советских границах, заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны. "Армения и Азербайджан должны не только де-юре, но и де-факто, на социально-психологическом и всех уровнях признать, что Советский Азербайджан по своей территории - это независимый Азербайджан, а Советская Армения - это независимая Армения. Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое, не дергать друг друга и начать с открытия коммуникаций, налаживания экономических связей. Очень осторожно", - сказал Пашинян. По его словам, эти осторожные процессы впоследствии будут нарастать, и у трех стран Южного Кавказа могут появиться общие интересы. В этом, по мнению армянского премьера, заключается суть стратегической сделки, которую он ранее предложил Баку. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20241122/pashinjan-1985298547.html
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в мире, азербайджан, ереван, баку, никол пашинян, евросоюз, армения, россия
В мире, Азербайджан, Ереван, Баку, Никол Пашинян, Евросоюз, Армения, Россия
Пашинян призвал Баку и Ереван налаживать экономические связи
Пашинян призвал Баку и Ереван начать осторожно налаживать экономические связи