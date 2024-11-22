https://ria.ru/20241122/otravlenie-1985263512.html
Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус
Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус - РИА Новости, 22.11.2024
Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус
Причиной массового заболевания школьников в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания, заявил глава Чувашии Олег Николаев в своем... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:59
2024-11-22T18:59
2024-11-22T18:59
происшествия
новочебоксарск
олег николаев (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Причиной массового заболевания школьников в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания, заявил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. По оперативным данным Минздрава Чувашии, в медицинские учреждения Новочебоксарска в общей сложности обратились 217 детей, у 203 из них был подтвержден норовирус. Все дети выздоровели. "Установлено, что источником распространения норовируса стало заболевание инфекцией двух работников организации питания АО "Чебоксарский хлебозавод №2"", - написал Николаев. По его словам, также было опрошено 1342 человека из числа контактировавших с заболевшими. В результате опроса клинических проявлений инфекции не выявлено, все чувствуют себя удовлетворительно, сообщил глава региона. "В свете произошедшего поручил провести оценку действий главы города и управления образования администрации муниципалитета", - отметил Николаев. Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984828961.html
https://ria.ru/20241118/delo-1984428951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочебоксарск, олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новочебоксарск, Олег Николаев (политик), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус
Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус у работников службы питания
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости.
Причиной массового заболевания школьников в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания, заявил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале
.
По оперативным данным Минздрава Чувашии, в медицинские учреждения Новочебоксарска в общей сложности обратились 217 детей, у 203 из них был подтвержден норовирус. Все дети выздоровели.
"Установлено, что источником распространения норовируса стало заболевание инфекцией двух работников организации питания АО "Чебоксарский хлебозавод №2"", - написал Николаев.
По его словам, также было опрошено 1342 человека из числа контактировавших с заболевшими. В результате опроса клинических проявлений инфекции не выявлено, все чувствуют себя удовлетворительно, сообщил глава региона.
"В свете произошедшего поручил провести оценку действий главы города и управления образования администрации муниципалитета", - отметил Николаев.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора
Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.