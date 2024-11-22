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Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России - РИА Новости, 22.11.2024
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15:50 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985223185.html
Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России
Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России - РИА Новости, 22.11.2024
Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России
Испытания "Орешника" являются профилактикой для недругов России, причем если она не подействует, можно будет переходить к "лечению", заявил РИА Новости Андрей... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:50
2024-11-22T15:50
безопасность
россия
днепропетровск
ссср
андрей климов
владимир путин
совет федерации рф
ракета "орешник"
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ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Испытания "Орешника" являются профилактикой для недругов России, причем если она не подействует, можно будет переходить к "лечению", заявил РИА Новости Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ и член бюро постоянного комитета МКАПП. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Конечно, американцы внимательнейшим образом следят за нашими разработками в военно-технической сфере. И в данном конкретном случае, я думаю, слова нашего президента будут тщательно изучаться. Но важно не то, что появилось еще одно изделие, как это называется на языке профессионалов. Важно то, что у нас есть разные изделия разных классов, которые в совокупности обеспечивают непобедимость Российской Федерации", - отметил сенатор. По его словам, это "изделия принципиально нового типа, и они гарантированно гораздо более современные, чем у наших потенциальных противников". "Поэтому выступление нашего президента тем, кто называется у нас недругами России, следует воспринимать как профилактику. И если на них эта профилактика подействует, им же лучше. Если нет, то лечение может быть продолжено другими способами. В рамках международного права, разумеется", - добавил Климов.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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безопасность, россия, днепропетровск, ссср, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Безопасность, Россия, Днепропетровск, СССР, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России

Сенатор Климов назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
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ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Испытания "Орешника" являются профилактикой для недругов России, причем если она не подействует, можно будет переходить к "лечению", заявил РИА Новости Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ и член бюро постоянного комитета МКАПП.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
"Конечно, американцы внимательнейшим образом следят за нашими разработками в военно-технической сфере. И в данном конкретном случае, я думаю, слова нашего президента будут тщательно изучаться. Но важно не то, что появилось еще одно изделие, как это называется на языке профессионалов. Важно то, что у нас есть разные изделия разных классов, которые в совокупности обеспечивают непобедимость Российской Федерации", - отметил сенатор.
По его словам, это "изделия принципиально нового типа, и они гарантированно гораздо более современные, чем у наших потенциальных противников".
"Поэтому выступление нашего президента тем, кто называется у нас недругами России, следует воспринимать как профилактику. И если на них эта профилактика подействует, им же лучше. Если нет, то лечение может быть продолжено другими способами. В рамках международного права, разумеется", - добавил Климов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
Вчера, 14:31
 
БезопасностьРоссияДнепропетровскСССРАндрей КлимовВладимир ПутинСовет Федерации РФРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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