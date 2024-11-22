https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985223185.html

Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России

Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России - РИА Новости, 22.11.2024

Сенатор назвал испытания "Орешника" профилактикой для недругов России

Испытания "Орешника" являются профилактикой для недругов России, причем если она не подействует, можно будет переходить к "лечению", заявил РИА Новости Андрей... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:50

2024-11-22T15:50

2024-11-22T15:50

безопасность

россия

днепропетровск

ссср

андрей климов

владимир путин

совет федерации рф

ракета "орешник"

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ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Испытания "Орешника" являются профилактикой для недругов России, причем если она не подействует, можно будет переходить к "лечению", заявил РИА Новости Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ и член бюро постоянного комитета МКАПП. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. "Конечно, американцы внимательнейшим образом следят за нашими разработками в военно-технической сфере. И в данном конкретном случае, я думаю, слова нашего президента будут тщательно изучаться. Но важно не то, что появилось еще одно изделие, как это называется на языке профессионалов. Важно то, что у нас есть разные изделия разных классов, которые в совокупности обеспечивают непобедимость Российской Федерации", - отметил сенатор. По его словам, это "изделия принципиально нового типа, и они гарантированно гораздо более современные, чем у наших потенциальных противников". "Поэтому выступление нашего президента тем, кто называется у нас недругами России, следует воспринимать как профилактику. И если на них эта профилактика подействует, им же лучше. Если нет, то лечение может быть продолжено другими способами. В рамках международного права, разумеется", - добавил Климов.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

россия

днепропетровск

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безопасность, россия, днепропетровск, ссср, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"