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Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
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14:15 22.11.2024 (обновлено: 18:27 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html
Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"
Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает применение Россией ракеты средней дальности для нанесения удара по Украине пугающей эскалацией. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:15
2024-11-22T18:27
в мире
россия
украина
сша
олаф шольц
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает применение Россией ракеты средней дальности для нанесения удара по Украине пугающей эскалацией."Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: (президент России. — Прим. ред.) Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — сказал Шольц на публичном выступлении, которое транслировал телеканал NTV. При этом канцлер снова повторил свою позицию: Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России. Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК, в боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель утверждал, что десять тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в Москве ранее обращали внимание, что у США нет подтверждений, что на СВО присутствуют военные из КНДР. В свою очередь, в Пхеньяне называли обвинения в отправке военных в Россию "грязными маневрами" Соединенных Штатов и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления Госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях". В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни задействует на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985189548.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985190205.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
В мире, Россия, Украина, США, Олаф Шольц, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"

Шольц назвал применение Россией "Орешника" пугающей эскалацией

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает применение Россией ракеты средней дальности для нанесения удара по Украине пугающей эскалацией.
"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: (президент России. — Прим. ред.) Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — сказал Шольц на публичном выступлении, которое транслировал телеканал NTV.
При этом канцлер снова повторил свою позицию: Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.
Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК, в боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель утверждал, что десять тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником", заявили в Кремле
Вчера, 13:36
При этом в Москве ранее обращали внимание, что у США нет подтверждений, что на СВО присутствуют военные из КНДР. В свою очередь, в Пхеньяне называли обвинения в отправке военных в Россию "грязными маневрами" Соединенных Штатов и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления Госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни задействует на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Внушает ужас". В Британии испугались российской ракеты "Орешник"
Вчера, 13:41
 
В миреРоссияУкраинаСШАОлаф ШольцВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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