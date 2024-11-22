https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html

Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"

Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024

Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает применение Россией ракеты средней дальности для нанесения удара по Украине пугающей эскалацией. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:15

2024-11-22T14:15

2024-11-22T18:27

в мире

россия

украина

сша

олаф шольц

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает применение Россией ракеты средней дальности для нанесения удара по Украине пугающей эскалацией."Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: (президент России. — Прим. ред.) Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — сказал Шольц на публичном выступлении, которое транслировал телеканал NTV. При этом канцлер снова повторил свою позицию: Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России. Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК, в боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель утверждал, что десять тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в Москве ранее обращали внимание, что у США нет подтверждений, что на СВО присутствуют военные из КНДР. В свою очередь, в Пхеньяне называли обвинения в отправке военных в Россию "грязными маневрами" Соединенных Штатов и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления Госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях". В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни задействует на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985189548.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985190205.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T14:15 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"