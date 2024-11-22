https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985189548.html
США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником", заявили в Кремле
США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником", заявили в Кремле - РИА Новости, 22.11.2024
США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником", заявили в Кремле
Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям президента России Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника", сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:36
2024-11-22T13:36
2024-11-22T13:38
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владимир путин
дмитрий песков
в мире
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям президента России Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, которые он сделал несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге. Где он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать эту иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории. В Питере президент послал четкий месседж, и мы, честно говоря, предпочли бы, чтобы тот месседж был принят во внимание", - сказал Песков журналистам. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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россия, вашингтон (штат), санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, в мире, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Вашингтон (штат), Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником", заявили в Кремле
Песков: США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником"