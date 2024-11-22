https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985110751.html
"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина
"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина - РИА Новости, 22.11.2024
"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина
Западные издания анализируют телеобращение президента России Владимира Путина, который сообщил об успешных испытаниях новейшей российской ракете средней... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:19
2024-11-22T03:19
2024-11-22T06:25
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украина
днепропетровск
владимир путин
вооруженные силы украины
bild
forbes
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Западные издания анализируют телеобращение президента России Владимира Путина, который сообщил об успешных испытаниях новейшей российской ракете средней дальности "Орешник". Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он. Газета Washington Post пишет, что выступление Путина является предупреждением не только Вашингтону, но и другим западным союзникам Киева. Таким образом издание интерпретирует слова российского лидера о "действиях США и их сателлитов", от которых будет зависеть дальнейшее развертывание ракет средней и меньшей дальности. Издание Forbes отмечает иронию, скрытую в попадании "загадочной" российской ракеты по цели в Днепропетровске, который называет "центром ракетной промышленности Украины". Газета Wall Street Journal взяла комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. "Это сигнал", — сказал собеседник издания, добавив, что в арсенале Москвы якобы мало ракет нового типа. Французская газета Parisien пишет, что Путин делал заявление с "непроницаемым лицом". По мнению издания, российский лидер не оставил места для сомнений: Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками. Испанская газета Pais пишет, что Путин продемонстрировал большую уверенность в своем новом оружии. Издание отмечает его слова о том, что сегодня в мире нет средств противодействия. В публикации говорится, что телеобращение было предназначено "нации и всему миру". Издание также информирует читателей, что Oreshnik означает "лесной орех". Многие западные СМИ обеспокоены из-за отсутствия данных о новейшем российском оружии. Немецкая газета Bild пишет о том, что информации о ракете "до сих пор нет", однако эксперты полагают, что она технически может быть оснащена ядерными боеголовками. При этом британская Metro утверждает, что в случае использования ядерных боеголовок реакции со стороны западных союзников Киева было бы гораздо больше.
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепропетровск, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, forbes, ракета "орешник"
Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild, Forbes, Ракета "Орешник"
"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина
Западные СМИ анализируют послание Путина об успешных испытаниях "Орешника"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Западные издания анализируют телеобращение президента России Владимира Путина, который сообщил об успешных испытаниях новейшей российской ракете средней дальности "Орешник".
Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ
американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины
, в Днепропетровске
был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Газета Washington Post пишет, что выступление Путина является предупреждением не только Вашингтону, но и другим западным союзникам Киева
. Таким образом издание интерпретирует слова российского лидера о "действиях США
и их сателлитов", от которых будет зависеть дальнейшее развертывание ракет средней и меньшей дальности.
Издание Forbes отмечает иронию, скрытую в попадании "загадочной" российской ракеты по цели в Днепропетровске, который называет "центром ракетной промышленности Украины".
Газета Wall Street Journal взяла комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. "Это сигнал", — сказал собеседник издания, добавив, что в арсенале Москвы
якобы мало ракет нового типа.
Французская газета Parisien пишет, что Путин делал заявление с "непроницаемым лицом". По мнению издания, российский лидер не оставил места для сомнений: Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками.
Испанская газета Pais пишет, что Путин продемонстрировал большую уверенность в своем новом оружии. Издание отмечает его слова о том, что сегодня в мире нет средств противодействия. В публикации говорится, что телеобращение было предназначено "нации и всему миру". Издание также информирует читателей, что Oreshnik означает "лесной орех".
Многие западные СМИ обеспокоены из-за отсутствия данных о новейшем российском оружии. Немецкая газета Bild пишет о том, что информации о ракете "до сих пор нет", однако эксперты полагают, что она технически может быть оснащена ядерными боеголовками. При этом британская Metro утверждает, что в случае использования ядерных боеголовок реакции со стороны западных союзников Киева было бы гораздо больше.