https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985110751.html

"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина

"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина - РИА Новости, 22.11.2024

"Твердый "Орешник": западные СМИ пытаются разгадать суть послания Путина

Западные издания анализируют телеобращение президента России Владимира Путина, который сообщил об успешных испытаниях новейшей российской ракете средней... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T03:19

2024-11-22T03:19

2024-11-22T06:25

россия

украина

днепропетровск

владимир путин

вооруженные силы украины

bild

forbes

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Западные издания анализируют телеобращение президента России Владимира Путина, который сообщил об успешных испытаниях новейшей российской ракете средней дальности "Орешник". Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он. Газета Washington Post пишет, что выступление Путина является предупреждением не только Вашингтону, но и другим западным союзникам Киева. Таким образом издание интерпретирует слова российского лидера о "действиях США и их сателлитов", от которых будет зависеть дальнейшее развертывание ракет средней и меньшей дальности. Издание Forbes отмечает иронию, скрытую в попадании "загадочной" российской ракеты по цели в Днепропетровске, который называет "центром ракетной промышленности Украины". Газета Wall Street Journal взяла комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. "Это сигнал", — сказал собеседник издания, добавив, что в арсенале Москвы якобы мало ракет нового типа. Французская газета Parisien пишет, что Путин делал заявление с "непроницаемым лицом". По мнению издания, российский лидер не оставил места для сомнений: Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками. Испанская газета Pais пишет, что Путин продемонстрировал большую уверенность в своем новом оружии. Издание отмечает его слова о том, что сегодня в мире нет средств противодействия. В публикации говорится, что телеобращение было предназначено "нации и всему миру". Издание также информирует читателей, что Oreshnik означает "лесной орех". Многие западные СМИ обеспокоены из-за отсутствия данных о новейшем российском оружии. Немецкая газета Bild пишет о том, что информации о ракете "до сих пор нет", однако эксперты полагают, что она технически может быть оснащена ядерными боеголовками. При этом британская Metro утверждает, что в случае использования ядерных боеголовок реакции со стороны западных союзников Киева было бы гораздо больше.

https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия, украина, днепропетровск, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, forbes, ракета "орешник"