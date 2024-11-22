https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html

Ученые улучшили раннюю диагностику "женского" рака

Ученые улучшили раннюю диагностику "женского" рака - РИА Новости, 22.11.2024

Ученые улучшили раннюю диагностику "женского" рака

Новый подход к ранней диагностике рака эндометрия предложили исследователи Самарского университета в составе научного коллектива. Согласно результатам... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:00

2024-11-22T09:00

2024-11-22T13:33

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новый подход к ранней диагностике рака эндометрия предложили исследователи Самарского университета в составе научного коллектива. Согласно результатам исследования, этот метод позволяет достоверно определять биомаркеры заболевания в восьми из десяти случаев. Результаты представлены в Journal of Biomedical Photonics & Engineering.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аденокарцинома эндометрия (обновляемого слизистого слоя тела матки) занимает второе место по распространенности среди гинекологических онкологических заболеваний. Каждая двенадцатая злокачественная опухоль, обнаруживаемая у женщин, это рак эндометрия. Летальность заболевания в среднем по миру составляет два случая на 100 000 женщин, поскольку при своевременном обнаружении данный тип рака поддается лечению.Первичная диагностика проводится с помощью МРТ органов малого таза или гистероскопии, и при выявлении патологий затем необходимо сделать несколько биопсий, рассказали специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самарский университет).Ученые вуза с коллегами из Института физики твердого тела РАН и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова предложили использовать для ранней диагностики более чувствительный способ, не требующий вмешательства в ткани организма."Мы разработали подход к анализу плазмы крови с помощью поверхностно-усиленной спектроскопии комбинационного рассеяния (SERS) для дифференциальной диагностики рака эндометрия. В других областях диагностики этот метод зарекомендовал себя как высокочувствительный в выявлении молекулярных различий, присущих патологическим состояниям тканей", — пояснил один из авторов разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Дмитрий Артемьев.Специалист объяснил, что в медицинской диагностике специфичность и чувствительность являются ключевыми показателями точности диагностического исследования. Чувствительность показывает, в каком проценте случаев с помощью исследования мы можем обнаружить заболевание, если оно реально присутствует прямо сейчас. Специфичность — это показатель способности исследования правильно определять здоровых людей, то есть тех, у кого нет заболевания в настоящий момент."В нашем исследовании была проведена оценка и того, и другого параметра, значения которых определяют диагностическую ценность метода. Точность диагностики для групп здоровых пациенток, пациенток с доброкачественными изменениями и группы с онкологическим заболеванием составила 81 процент. Отдельно стоит отметить, что точность определения именно злокачественного заболевания при сравнении результатов анализа второй и третьей группы (полип и гиперплазия) составила 91 процент", — рассказал Артемьев.В дальнейших планах научного коллектива — увеличение количества исследуемых патологий эндометрия и количество исследуемых образцов в каждой из групп. Также, учитывая перспективность метода, в планах стоит изучение заболеваний других локализаций, ведь улучшение качества диагностики и раннее выявление патологии часто является залогом успешного лечения, добавили ученые.

https://ria.ru/20241105/nauka-1981368105.html

https://ria.ru/20241024/nauka-1979575895.html

https://ria.ru/20241031/nauka-1981068628.html

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