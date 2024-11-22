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Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2024
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05:53 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/miroshnik-1985115665.html
Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник
Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2024
Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник
Демократическая администрация в Белом доме настроена на продолжение конфликта на Украине, решение о нанесении ударов вглубь России саботирует мирные инициативы... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:53
2024-11-22T05:53
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Демократическая администрация в Белом доме настроена на продолжение конфликта на Украине, решение о нанесении ударов вглубь России саботирует мирные инициативы победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы сейчас видим, что есть трек демократов на продолжение кровопролития, и есть трек Трампа, который хочет решать свои экономические и прочие интересы, который играет в Make America Great Again... Поэтому в этом смысле те заявления или тренды, которые сегодня озвучиваются Трампом, не нравятся демократам. И вот это заявление, связанное с возможностью разрешения использования дальнобойного вооружения, это игра на информационном поле, при которой они хотят просто поставить заново трек, на котором обдумываются варианты возможного мирного регулирования конфликта. И это не нравится демократам, поэтому это один из шагов в сторону эскалации срывов, просто любых контактов", - заявил Мирошник. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966710916.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, родион мирошник, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник

Мирошник: демократы в Белом доме саботируют мирные инициативы Трампа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Демократическая администрация в Белом доме настроена на продолжение конфликта на Украине, решение о нанесении ударов вглубь России саботирует мирные инициативы победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы сейчас видим, что есть трек демократов на продолжение кровопролития, и есть трек Трампа, который хочет решать свои экономические и прочие интересы, который играет в Make America Great Again... Поэтому в этом смысле те заявления или тренды, которые сегодня озвучиваются Трампом, не нравятся демократам. И вот это заявление, связанное с возможностью разрешения использования дальнобойного вооружения, это игра на информационном поле, при которой они хотят просто поставить заново трек, на котором обдумываются варианты возможного мирного регулирования конфликта. И это не нравится демократам, поэтому это один из шагов в сторону эскалации срывов, просто любых контактов", - заявил Мирошник.
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Мирошник посоветовал США узнать у Киева, что он задумал с "грязной бомбой"
16 августа, 23:40
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву
31 августа, 09:31
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампРодион МирошникВладимир ПутинВыборы президента США — 2024
 
 
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