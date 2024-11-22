https://ria.ru/20241122/miroshnik-1985115665.html

Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник

Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2024

Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник

Демократическая администрация в Белом доме настроена на продолжение конфликта на Украине, решение о нанесении ударов вглубь России саботирует мирные инициативы... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:53

2024-11-22T05:53

2024-11-22T05:53

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

родион мирошник

владимир путин

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Демократическая администрация в Белом доме настроена на продолжение конфликта на Украине, решение о нанесении ударов вглубь России саботирует мирные инициативы победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы сейчас видим, что есть трек демократов на продолжение кровопролития, и есть трек Трампа, который хочет решать свои экономические и прочие интересы, который играет в Make America Great Again... Поэтому в этом смысле те заявления или тренды, которые сегодня озвучиваются Трампом, не нравятся демократам. И вот это заявление, связанное с возможностью разрешения использования дальнобойного вооружения, это игра на информационном поле, при которой они хотят просто поставить заново трек, на котором обдумываются варианты возможного мирного регулирования конфликта. И это не нравится демократам, поэтому это один из шагов в сторону эскалации срывов, просто любых контактов", - заявил Мирошник. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966710916.html

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969639621.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, родион мирошник, владимир путин, выборы президента сша — 2024