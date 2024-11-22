Рейтинг@Mail.ru
В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 22.11.2024 (обновлено: 05:58 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/migratsiya-1985114673.html
В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию
В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию
Трудовую миграцию в России нужно регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:18
2024-11-22T05:58
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939096162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce0143b0046cf7fb6c1301f8c7364c33.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Трудовую миграцию в России нужно регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и удобными, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", - отметил Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984813326.html
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939096162_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_096717fc135d345507b7df86dc8917f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию

Песков: трудовую миграцию в России необходимо жестко регламентировать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Трудовую миграцию в России нужно регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и удобными, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", - отметил Песков.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Госдума обратилась к Мишустину по теме незаконной миграции
20 ноября, 13:37
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.

Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Госдума рассмотрит обращение к Мишустину по борьбе с нелегальной миграцией
18 ноября, 18:27
 
РоссияОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала