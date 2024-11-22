https://ria.ru/20241122/migratsiya-1985114673.html

В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию

В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле подчеркнули необходимость регламентировать трудовую миграцию

Трудовую миграцию в России нужно регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:18

2024-11-22T05:18

2024-11-22T05:58

россия

общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Трудовую миграцию в России нужно регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и удобными, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", - отметил Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984813326.html

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html

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россия, общество, дмитрий песков, владимир путин